Calcio

SARONNO – Come negli scorsi anni, anche il 2025 si apre con il ritorno della Winter Cup, il torneo di calcio futsal a cinque in programma domani 12 gennaio nella palestra della scuola Aldo Moro di Saronno organizzato dall’Amor Sportiva al quale parteciperanno le categorie esordienti under 12 e under 13 di diverse società della zona limitrofa tra cui, oltre la società organizzatrice, la Castellanzese, Rovellasca, Osaf Lainate, School of Sport e San Marco.

La prima giornata, in programma domenica 12 gennaio, si aprirà con lo scontro tra l’organizzatore Amor Sportiva e l’Osaf Lainate con calcio d’inizio previsto alle 9.30 e si chiuderà nel tardo pomeriggio con i saluti ed i festeggiamenti dopo l’ultima partita del torneo Rovellasca-Osaf Lainate. Tutte le partite verranno disputate nell’impianto sportivo della scuola Aldo Moro di Saronno e saranno divise in due tempi da dieci minuti durante i quali i ragazzi potranno mettere in mostra le loro qualità sportive e i valori di fair-play e della correttezza in campo, temi chiave di questa Winter Cup motivo per cui non ci sarà una classifica ma solo un’aria di festa all’insegna dello sport e del divertimento.

(foto da archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti