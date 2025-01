Città

SARONNO – Sono i nuovi furti in abitazione e la ricerca dell’assassino di via Varese le notizie più lette ieri su ilSaronno confermando l’attenzione dei saronnesi per i temi legati alla sicurezza.

A Saronno una famiglia è stata svegliata nella notte dai ladri entrati in casa. Grazie al loro intervento, i malviventi sono stati messi in fuga senza che riuscissero a portare via nulla.

Un pastore tedesco si è smarrito a Saronno e, abituato a viaggiare con il padrone, ha preso un treno da solo. Ritrovato sul binario 7, è stato messo in salvo dalla Polfer.

Per tre mesi, la prima corsa mattutina tra Saronno e Milano Centrale sarà sostituita da un autobus, a causa di lavori sulla linea ferroviaria. Il servizio mira a garantire comunque i collegamenti.

E’ l’assassino di via Varese l’uomo arrestato a Lubiana? La svolta nelle indagini potrebbe arrivare dalle impronte digitali.

Appello dell’ex comandante Giuseppe Sala per i city angels

A Lomazzo sono state introdotte le strisce blu per il parcheggio. La misura punta a migliorare la gestione della sosta nel centro cittadino.

