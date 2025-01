news

Il totale dei fondi raccolti da Meme Index ($MEMEX) ha ora superato i $2 milioni in sole due settimane.

Il mercato delle meme coin si è ormai consolidato nello spazio cripto e si avvia al 2025 con rinnovato vigore, mentre la capitalizzazione di mercato del settore ha nuovamente raggiunto i $110 miliardi.

Tuttavia, per l’investitore medio può essere difficile individuare la meme coin in grado di offrire rendimenti astronomici, poiché solo una piccola percentuale di token riesce a ottenere i guadagni straordinari che tutti nel mondo cripto sperano.

Ed è qui che entra in gioco il primo indice al mondo per meme coin, il Meme Index. Offrendo esposizione a più indici di meme coin, permette agli investitori di diversificare il rischio massimizzando i potenziali rendimenti. Il suo token nativo, $MEMEX, funge da porta d’accesso a questi indici, pensati per diversi profili di rischio, dalla moderata volatilità a quella più elevata.

Vai alla prevendita di Meme Index

Cosa rende unico $MEMEX

Ciò che distingue $MEMEX è la sua flessibilità. I detentori possono personalizzare i loro wallet modificando gli asset all’interno di ogni indice e scegliendo tra token consolidati ed emergenti.

Al prezzo di appena $0,015043 per token, $MEMEX rappresenta un vero affare. Ma con il prezzo destinato ad aumentare in meno di due giorni, questo è il momento ideale per entrare prima che il prossimo round di finanziamento faccia salire il prezzo.

Il miglior modo per esporsi alle meme coin con meno rischio: Meme Index

Le meme coin hanno affrontato delle difficoltà negli ultimi 10 giorni del 2024, con la valutazione del settore che è rimasta sotto i $100 miliardi.

Tuttavia, il 2025 ha portato nuova energia; entro il 5 gennaio, la capitalizzazione di mercato è balzata a oltre $116 miliardi. Nuovi token come ShibaBitcoin ($SHIBTC), Akuma Inu ($AKUMA) e Department of Government Efficiency ($DOGE) hanno registrato guadagni rispettivamente del 348%, 299% e 90%.

Una nuova meme coin che è entrata nel club del miliardo di dollari è SPX6900 ($SPX), che ha registrato una crescita del 57% nell’ultima settimana.

Pur non essendo ancora allo stesso livello di $SPX, Kekius Maximus ($KEKIUS) ha registrato un’incredibile impennata del 57.758% al suo picco del 1° gennaio, dopo che Elon Musk ha cambiato il suo nome su X con lo stesso termine.

Questi guadagni impressionanti evidenziano il continuo superciclo delle meme coin, ma individuare il prossimo grande vincitore rimane una sfida. Con così tanti token che vengono lanciati, può sembrare un gioco d’azzardo, rendendo il settore rischioso per l’investitore medio.

Meme Index offre una soluzione consentendo agli investitori di diversificare il wallet puntando su più meme coin, riducendo il rischio e fornendo un’opzione più sicura, soprattutto per chi è nuovo al mercato.

Meme Index propone quattro panieri per diversi profili di rischio

Meme Index offre agli investitori quattro panieri progettati in base ai loro profili di rischio e strategie di investimento: Meme Titan, Moonshot, Midcap e Meme Frenzy.

Meme Titan Index

Meme Titan Index

È considerato l'indice "blue-chip", includendo i 10 principali meme coin, come $DOGE , $SHIB e $PEPE . Con capitalizzazioni di mercato elevate, questi token tendono a mostrare una crescita più lenta rispetto ai token più piccoli come $KEKIUS , ma offrono comunque un buon potenziale di crescita.

Moonshot Index

Si concentra su token in rapida ascesa con una capitalizzazione di mercato inferiore a $1 miliardo. Pur offrendo un potenziale di crescita maggiore rispetto al Meme Titan Index, comporta anche un rischio più elevato.

Si concentra su token in rapida ascesa con una capitalizzazione di mercato inferiore a $1 miliardo. Pur offrendo un potenziale di crescita maggiore rispetto al Meme Titan Index, comporta anche un rischio più elevato.

Midcap Index

Aumenta ulteriormente il rischio, puntando su token con capitalizzazioni di mercato comprese tra $50 milioni e $250 milioni. Questi token potrebbero generare rendimenti da 4x a 20x se raggiungono la soglia del miliardo di dollari.

Aumenta ulteriormente il rischio, puntando su token con capitalizzazioni di mercato comprese tra $50 milioni e $250 milioni. Questi token potrebbero generare rendimenti da 4x a 20x se raggiungono la soglia del miliardo di dollari.

Meme Frenzy Index

È pensato per i cercatori di rischio più audaci, includendo token altamente volatili ed esotici. Anche se non tutti i token potrebbero performare bene, il rischio è distribuito, e il successo di un solo token potrebbe trainare l'intero indice.

È pensato per i cercatori di rischio più audaci, includendo token altamente volatili ed esotici. Anche se non tutti i token potrebbero performare bene, il rischio è distribuito, e il successo di un solo token potrebbe trainare l’intero indice.

Come già accennato, la bellezza di diventare un detentore di $MEMEX è che consente agli utenti di accedere a questi indici. Ma non solo: i detentori possono anche votare su quali token vogliono includere in questi indici.

Ad esempio, se la community di $MEMEX ritiene che Pepe ($PEPE), che è diminuito del 2,56% negli ultimi sette giorni, non meriti più di far parte dell’indice Meme Titan, possono sostituirlo con un token più meritevole, come Pudgy Penguins ($PENGU) o Fartcoin ($FARTCOIN).

Con la sua utilità unica, non sorprende che il popolare influencer del settore cripto Austin Hilton abbia dato una recensione entusiasta a Meme Index ai suoi 301.000 follower.

Partecipare alla presale con un APY del 1.127%

Per diventare un detentore di $MEMEX e investire negli indici sopra citati, basta visitare il sito web di Meme Index e collegare il proprio wallet (ad esempio Best Wallet). Si può acquistare $MEMEX utilizzando USDT, ETH, BNB o anche una carta bancaria.

Una volta acquisiti i token, si possono mettere in staking con un generoso APY del 1.127%, che potrebbe far raddoppiare l’investimento in circa 23 giorni, supponendo che il tasso rimanga invariato.

Meme Index è stato verificato da due aziende di fiducia, Coinsult e SolidProof, che garantiscono la sicurezza dei contratti intelligenti della piattaforma.

Per gli ultimi aggiornamenti, ci si può unire alla community di Meme Index su Telegram e X.

