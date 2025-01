Comasco

MOZZATE – E’ Clemente Ciccozzi sindaco di Mozzate dal 2023 il protagonista odierno dell’intervista di fine anno de ilSaronno. Si tratta di 5 domande che danno ai primi cittadini l’opportunità di fare un bilancio dell’anno appena trascorso e di anticipare alcuni temi di quello in arrivo.

Ecco le sue risposte

Quali sono i progetti concretizzati nel 2024 dalla sua Amministrazione?

Il 2024 ci lascia con importanti risultati positivi, frutto del lavoro avviato diversi mesi orsono.

Innanzitutto, i progressi legati al riacquisto degli alloggi della caserma dei Carabinieri. Questa vicenda, che ha visto protagonisti l’Arma e il Demanio, sta finalmente trovando una soluzione positiva: una presenza stabile dei Carabinieri rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza del nostro territorio.

I giovani di Mozzate hanno avuto modo di iniziare a riappropriarsi di spazi sportivi a loro destinati: il campetto di via Ungaretti e la rinnovata palestra delle Scuole Elementari sono esempi concreti di come investire sulla salute e il benessere delle nuove generazioni sia una priorità per la comunità di Mozzate.

Infine tra pochi giorni, superate tutte le verifiche burocratiche, prenderà servizio il centro prelievi presso il Centro Civico. Questa struttura risponde a un bisogno sentito, migliorando l’accessibilità ai servizi sanitari di base offerti dalla Sanità Pubblica. Abbiamo anche portato a termine la riqualificazione dei parchi cittadini e la chiusura della vicenda Fis Factoring con relativo recupero di oltre 650.000 euro per le casse comunali.

Sono tutti passi concreti che migliorano la qualità della vita di tutti noi.

Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2025?

Garantire l’equilibrio di bilancio sarà un compito delicato, soprattutto in vista dell’esaurimento delle entrate straordinarie legate alla discarica. Stiamo valutando insieme ai tecnici opportunità che potrebbero fornire nuove risorse al Comune ma non si tratta di un lavoro semplice.

Un altro obiettivo sfidante sarà la sistemazione della pavimentazione della piazza, un intervento necessario per ridurre in modo drastico i costi di manutenzione e valorizzare il cuore del nostro paese: dovrà essere una commissione congiunta maggioranza e minoranza a studiare la soluzione perché si tratta di una scelta che avrà impatto sulle generazioni future.

Infine, dobbiamo continuare a lavorare per la rivitalizzazione del tessuto commerciale e dei servizi locali, promuovendo iniziative che sostengano le imprese e le attività commerciali per favorire una crescita sana e sostenibile. Non possiamo dimenticare anche il progetto smart city per la sostituzione di tutti i corpi illuminanti della rete pubblica e la realizzazioni di una migliorata e moderna infrastruttura di monitoraggio della rete e del territorio. Dovrà anche essere gestita al meglio la delicata vertenza legale legata alla causa intentata da Juno srl per il recupero di quasi 4 milioni, sempre legata al fallimento di Mozzate Patrimonio.

Questi non sono obiettivi facili da raggiungere, ma ho fiducia che, con il contributo di tutti, ciascuno nel suo ruolo, potremo affrontarli con successo.

Mozzate ha dimostrato di essere una comunità forte, capace di affrontare le difficoltà con coraggio e determinazione.

Qual è stato il momento più difficile per lei come amministratore quest’anno e come lo ha superato? E quello più gratificante?

Uno dei momenti più difficili e incerti dell’anno è stata senza dubbio l’attesa della sentenza FIS Factoring. L’esito non era scontato perché l’amministrazione aveva dovuto intraprendere in tempi strettissimi azioni per insinuarsi al passivo di FIS stessa. L’unico modo che conosciamo per affrontare questi momenti di forte pressione è quello di affrontarli in modo razionale, dando modo a tutta la squadra di maggioranza di mettere in atto le conoscenze e le competenze di ciascuno che possono consistere, nel caso specifico, anche nell’individuare i migliori avvocati per supportare l’amministrazione e i cittadini Mozzatesi.

Se dovesse scegliere un luogo simbolico del suo Comune da far visitare a una delegazione straniera, quale sarebbe?

Mozzate, nel corso dei decenni, non è cresciuta in maniera armonica diventando un paese dormitorio senza storia. Se si dovesse far visitare a qualcuno un angolo interessante del paese io sceglierei degli spazi verdi e di memoria storica: i parchi cittadini (che abbiamo riqualificato lo scorso anno), i boschi del Parco Pineta, i pochi cortili che sono rimasti in centro. Il rispetto, la conservazione e, laddove possibile, il ripristino del verde e di quello che è il ricordo della realtà contadina da cui veniamo credo sia uno dei punti più qualificanti del nostro impegno come amministratori, per la qualità della nostra vita e di quella delle generazioni future.

Qual è stato il gesto più significativo di collaborazione o solidarietà che ha visto nella comunità quest’anno? E quale il momento più divertente?

I gesti significativi che vedo ogni giorno sono molti. Ma non sono solo i gesti straordinari a meritare menzione: anche la quotidianità e i gesti semplici possono diventare un modello per tutti. Ogni giorno, due volontari dedicano gratuitamente e spontaneamente 4 ore della loro giornata per migliorare il decoro urbano occupandosi della manutenzione del verde e della pulizia di strade e aiuole. Questo è un esempio fantastico di cosa significhi amare la propria comunità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti