Cronaca

SARONNO – Dopo quella avvenuta in autunno durante la festa delle associazioni nuova fuga gas in corso Italia. Questa volta l’allarme è scattato intorno alle 18 nella serata di mercoledì.

Passanti e residenti hanno sentito un intenso odore di gas ed hanno dato l’allarme mobilitando polizia locale e vigili del fuoco.

E’ stata effettivamente trovata una perdita legata alla presenza di una caldaia. E’ stata chiusa la tubatura in modo da bloccare la perdita concordando la riparazione definitiva per la mattina successiva. Per una strana coincidenza una prima perdita era stata trovata e riparata la mattina in via San Giuseppe.

