Città

SARONNO – Parte oggi con la consueta energia ed entusiasmo e con grande attenzione alla tradizione la settimana di eventi, appuntamenti e celebrazioni per Sant’Antonio. La grande novità di quest’anno è la collaborazione con il Museo della Ceramica Gianetti, che porta un tocco d’arte e innovazione alla manifestazione. Tra i momenti più attesi, la realizzazione di un’opera d’arte in argilla, cotta in un forno a legna creato ad hoc per l’occasione, intitolata Gratiam agimus Deo omnibus (Ringraziamo Dio per ogni cosa). Questa suggestiva scultura, frutto del talento di Angelo Zilio, sarà presentata in un’atmosfera magica al calar della sera.

Mattina

La giornata prende il via alle 9:30 con l’apertura del Borgo Contadino. I visitatori saranno accolti da personaggi in costume d’epoca che animeranno il borgo proponendo prodotti tipici lombardi e saronnesi, giochi tradizionali per grandi e piccoli, e una mostra di animali da stalla e da cortile. Saranno esposti anche carri, carretti e biciclette d’epoca dei venditori ambulanti. Sempre a partire dalle 9:30, sarà possibile visitare la tradizionale esposizione solenne della reliquia di Sant’Antonio Abate, che resterà visibile per tutta la giornata fino alle 21:30.

Alle 11, presso il Museo della Ceramica Gianetti, inizierà il laboratorio C’era una volta una ciotola, dedicato ai bambini che potranno imparare a creare ciotole in argilla con tecniche tradizionali. In contemporanea, partiranno le dimostrazioni di lavorazione dell’argilla che proseguiranno fino alle 19, con la realizzazione della scultura dedicata a Sant’Antonio, cotta in un forno a legna creato appositamente. Dalle 11 alle 15, sarà inoltre possibile gustare piatti della tradizione contadina all’Osteria, con servizio anche d’asporto.

Pomeriggio

Il pomeriggio prosegue con uno spettacolo per bambini alle 15, un’occasione per intrattenere i più piccoli con momenti di magia e divertimento. Alle 16, l’atmosfera si accenderà con la tradizionale sfida sul Palo della Cuccagna: squadre di partecipanti si cimenteranno nella scalata per aggiudicarsi il primo premio.

A partire dalle 17, riaprirà l’Osteria con una nuova offerta di piatti della tradizione contadina. Alle 17:30, invece, le vie del centro storico si animeranno con la sfilata alla luce delle torce, un suggestivo corteo storico accompagnato da musica folkloristica e l’esibizione di carri e carretti d’epoca.

Sera

Alle 18:30, il borgo contadino sarà avvolto da un’atmosfera magica grazie all’accensione di luci colorate, un momento suggestivo che incanterà tutti i presenti. Alle 18:45, si terrà l’apertura del forno a legna con l’estrazione della scultura in argilla e uno spettacolo di fuoco realizzato da Angelo Zilio e dal Museo Gianetti. La serata continuerà alle 19 con la Grande Polentata, durante la quale sarà servita polenta cotta lentamente nei grandi paioli di rame, disponibile liscia, con zola o bruscitt.

Dalle 20:30, all’oratorio, sarà possibile gustare vin brulé e pane con salamella, in attesa del grande spettacolo pirotecnico delle 21:15, che chiuderà in bellezza questa prima giornata di festa.

