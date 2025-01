Cronaca

SARONNO – Topi d’appartamento in azione ieri in pieno giorno nel periferico quartiere Matteotti. Alle 9.30 hanno tentato di entrare in una casa privata, erano tre persone: nell’abitazione c’era il figlio dei proprietari, che ha sentito rumori sospetti, dal primo piano è sceso a vedere al pian terreno ed a sorpreso i malviventi che stavano entrando dopo avere forzato una porta finestra. Ma vistisi scoperti i delinquenti sono precipitosamente scappati a piedi, correndo via e facendo subito perdere le tracce. Non hanno avuto il tempo di prendere niente.

Sono ora in corso le indagini sulle forze dell’ordine su questo episodio. Negli ultimi giorni in città ne sono già accaduti di diversi, sempre sulla stessa falsariga.

(foto archivio)

11012025