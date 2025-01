Città

SARONNO – Un ponteggio e un senso unico che complica non poco la viabilità del comparto. Così si presenta via Vincenzo Monti dopo l’incidente avvenuto giovedì 9 gennaio. Per la terza volta in poco più di un anno un mezzo pesante una sfondato un balcone. La proprietà è subito intervenuta dopo le operazioni di messa in sicurezza realizzata dai vigili del fuoco con il supporto della polizia locale.

E così fino al 31 maggio via Vincenzo Monti (nel tratto tra via San Giuseppe e via Ramazzotti) sarà regolamentata da un senso unico di circolazione da via San Giuseppe in direzione Piazza Caduti Saronnesi. I veicoli percorrenti via Vincenzo Monti in direzione via San Giuseppe avranno l’obbligo di svoltare a destra oppure a sinistra in via Ramazzotti. I pedoni avranno l’obbligo di transitare lungo il lato civici dispari del tratto di strada in premessa indicato.

via Vincenzo Monti (tratto tra Via San Giuseppe e Via Ramazzotti): vige divieto di transito per i mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

