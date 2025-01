una persona che ha lasciato un segno nel nostro settore giovanile: Laura Palaia.

Dopo tanti anni di dedizione, passione e impegno, con nostra grande sorpresa e rammarico Laura ha deciso di intraprendere una nuova avventura come coach in serie A2.



A nome del presidente Massimo Rotondo e di tutto il consiglio, vogliamo esprimere un immenso grazie a Laura per il suo contributo alla nostra società.



