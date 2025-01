Groane

SOLARO – Il comando del Parco delle Groane della Brughiera Briantea ha visto un cambiamento significativo nella sua leadership. Claudio Camisasca, ex comandante della polizia locale a Varedo, ha lasciato il suo incarico per tornare al parco, questa volta come responsabile del settore polizia locale e vigilanza ecologica.

Dopo aver trascorso due anni e mezzo a Varedo, Camisasca ha assunto la guida del settore con sede a Solaro, in via della Polveriera. Durante il suo precedente incarico al Parco delle Groane, dal 2019 al 2022, ha acquisito diverse specializzazioni nel campo ambientale, concentrandosi in particolare sulla fauna selvatica. Questo ritorno rappresenta una nuova opportunità per affrontare le sfide legate alla gestione di un’area che comprende 27 comuni distribuiti su tre province, per un totale di circa ottomila ettari.

Il comandante ha sottolineato che oltre a gestire un corpo di polizia locale con un numero di agenti simile a quello di Varedo, si occuperà anche del coordinamento di circa cento volontari, tra cui operatori di protezione civile e guardie ecologiche. Camisasca ha espresso la sua determinazione a portare avanti l’innovazione nel comando, cosa che aveva già fatto durante il suo precedente incarico con l’introduzione di nuove tecnologie e il miglioramento della formazione degli agenti.

Inoltre, ha contribuito alla revisione di regolamenti che non venivano aggiornati da anni, come quelli riguardanti l’uso delle aree cani e il corpo di polizia locale. I regolamenti relativi alla polizia urbana e al benessere animale saranno ora presentati al nuovo comandante, il cui nome non è ancora stato ufficializzato. Riguardo alla sua esperienza a Varedo, Camisasca ha dichiarato di aver acquisito un’importante esperienza e di aver ricevuto apprezzamenti da parte dell’amministrazione e dei cittadini per le soluzioni trovate insieme ai problemi presentati.

(foto d’archivio)

