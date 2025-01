Wall Street Pepe ($WEPE) supera il traguardo dei $45 milioni in prevendita.

La nuova meme coin a base Pepe ha recentemente celebrato il primo mese dall’inizio della prevendita ed è sulla buona strada per raddoppiare il suo attuale totale di finanziamenti entro il primo mese del 2025. Questo è particolarmente vero considerando il forte entusiasmo del mercato per Pepe, alimentato dal recente aumento del 578,58x di Kekius Maximus ($KEKIUS) a Capodanno.

Con una visione audace volta a unire i trader al dettaglio e creare scosse di mercato significative, Wall Street Pepe si sta rapidamente posizionando per superare il suo rivale in armatura da gladiatore, forse creando a sua volta un boom che lascerà la concorrenza indietro.

La prevendita non mostra segni di rallentamento, segnale che l’esercito di trader al dettaglio sta crescendo velocemente. Va ricordato che il prezzo subirà degli incrementi graduali durante la prevendita.

Vai alla prevendita di Wall Street Pepe

Il cambio di handle di Elon Musk il 31 dicembre ha scatenato il caos sui social media.

Il magnate della tecnologia ha temporaneamente usato “Kekius Maximus” e ha pubblicato un Pepe in armatura da gladiatore con la didascalia “Fratelli d’Armi”.

Il meme di Pepe the Frog è stato associato a gruppi di estrema destra. Con i legami di Musk con il futuro Presidente degli Stati Uniti, potrebbe essere un segnale del cambio di potere previsto per il 20 gennaio?

Anche se la scelta di Musk non ha una spiegazione precisa, il mondo delle criptovalute non ha perso tempo, portando una meme coin basata su Ethereum, chiamata Kekius Maximus ($KEKIUS), a nuovi livelli.

$KEKIUS, che ha iniziato con una capitalizzazione di mercato inferiore ai $10 milioni, è salito a $380 milioni il 1° gennaio, offrendo ai primi investitori un possibile ritorno del 57.758%.

Nel frattempo, una meme coin simile basata su Base ha registrato un’incredibile crescita del 2.782.264,61% dall’inizio dell’anno. Ma per Pepe ($PEPE), la situazione è diversa. Negli ultimi 14 giorni è salito solo del 14,1%, mentre nell’ultimo mese ha perso il 15%.

Questo significa che il mondo delle criptovalute sta cercando il prossimo grande Pepe?

La risposta sembra essere sì. Un altro token a tema Pepe, Wall Street Pepe, sta attirando un enorme clamore e raccogliendo rapidamente capitali dagli investitori durante la sua prevendita.

Ora resta solo l’attesa per la sua futura quotazione sugli exchange, che potrebbe facilmente spingere $WEPE oltre i guadagni di $KEKIUS.

Wall Street Pepe, tuttavia, è un tipo diverso di Pepe: non indossa un’armatura, ma si veste in giacca e cravatta per fare soldi veri e propri. Il suo colore verde non è solo decorativo.

Questa versione di Pepe ha attirato un enorme interesse iniziale perché determinata a battere i grandi investitori, le cosiddette balene, al loro stesso gioco.

Spesso soprannominato il “Jordan Belfort delle cripto,” è stanco delle operazioni manipolate dalle balene e sta radunando un “WEPE Army,” unito da un unico obiettivo: diventare disgustosamente ricco.

Per raggiungere questo scopo, il progetto intende negoziare insieme al suo esercito, utilizzando segnali esclusivi e strategie sviluppate da professionisti esperti, ovvero gli stessi creatori del progetto.

È come un gruppo di trading privato, ma già supportato da un’enorme pool di investitori e da veterani del mercato che hanno visto di tutto.

E per accedere agli insight di trading del WEPE Army, tutti gli investitori al dettaglio sono i benvenuti e possono acquistare token $WEPE durante la prevendita in corso, che il popolare influencer cripto ClayBro ha già definito la migliore prevendita del 2025.

Le balene hanno il potere di manipolare i volumi di trading e creare oscillazioni di prezzo artificiali, rendendo difficile per i trader al dettaglio ottenere profitti.

Più spesso di quanto si pensi, i grandi investitori traggono vantaggio dal mercato delle criptovalute, facendolo a spese dei trader più piccoli. Alcune balene utilizzano persino schemi di pump-and-dump, lasciando i trader al dettaglio in rovina finanziaria.

Il ricercatore Ardizor, su X, ha recentemente sottolineato che il 90% degli investitori al dettaglio perde i propri risparmi a causa della manipolazione delle balene, condividendo un grafico che illustra come escano dal mercato per trarre profitto dai piccoli investitori.

Due to whale manipulations, 90% of people lose all their savings.

Understanding market manipulations is what separates winners from losers.

Many will charge $1,000 for this info, but not me.

Here’s a 🧵 on how whales take money from ordinary people and how to avoid their traps… pic.twitter.com/GKXAAMfNVF

— ardizor 🧙‍♂️ (@ardizor) July 3, 2024