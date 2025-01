news

Nell’anno del suo lancio, ovvero il 2009, il Bitcoin sembrava una semplice (quanto dubbia) opportunità di investimento per i piccoli trader, ma nel tempo si è trasformato in un fenomeno globale che ha coinvolto istituzioni di ogni tipo.

I trader hanno avuto il vantaggio di accedere a Bitcoin prima delle istituzioni finanziarie. Tuttavia, negli ultimi anni, anche i grandi attori del settore hanno riconosciuto il valore strategico di questa risorsa digitale, avviando una serie di iniziative che hanno ridefinito il panorama finanziario.

Le prime mosse istituzionali

Nel 2018, alcuni fondi pensione pubblici statunitensi sono stati tra i primi a ottenere un’esposizione diretta al Bitcoin.

Questo ha segnato un punto di svolta, seguito da investimenti da parte di dotazioni universitarie, sistemi ospedalieri e fondazioni.

Nel 2020, hedge fund manager di spicco come Paul Tudor Jones e Stanley Druckenmiller hanno dichiarato di avere posizioni su Bitcoin.

Questa mossa ha ridotto i rischi percepiti legati alla carriera per molti gestori di fondi, favorendo un’ondata di acquisti da parte di grandi fondi d’investimento.

Lo stesso anno, MicroStrategy è diventata la prima azienda pubblica a includere Bitcoin nel proprio bilancio.

Utilizzando liquidità, debito ed emissioni di capitale, la società ha accumulato oltre il 2% dell’offerta totale di Bitcoin.

L’ingresso delle grandi istituzioni finanziarie

Nel 2024, l’approvazione regolamentare ha permesso il lancio di ETF su Bitcoin, diventati immediatamente uno dei prodotti più popolari nella storia di Wall Street.

Tuttavia, l’integrazione di Bitcoin nella finanza tradizionale non si è limitata agli ETF. Aziende e organizzazioni stanno sviluppando soluzioni innovative che combinano strumenti finanziari classici con la versatilità offerta da Bitcoin.

Bitcoin e i nuovi orizzonti della finanza

In ambito immobiliare, il CEO di Newmark ha presentato un prodotto che consente agli investitori immobiliari di utilizzare Bitcoin come parte del pacchetto di garanzie per i prestiti.

Anche miliardari come Grant Cardone stanno esplorando questa direzione. Il suo fondo immobiliare prevede di allocare 15 milioni di dollari in Bitcoin, mentre il resto sarà investito in un portafoglio di 300 unità residenziali in Florida, dimostrando la crescente interconnessione tra investimenti immobiliari e risorse digitali.

Nel frattempo, MicroStrategy ha annunciato un’offerta di azioni privilegiate perpetue, mirata a consentire a compagnie assicurative e altre grandi organizzazioni di ottenere esposizione a Bitcoin.

BlackRock, invece, ha incluso Bitcoin nei suoi fondi a reddito fisso, creando un’interessante fusione tra strumenti finanziari tradizionali e digitali.

Un altro esempio significativo è rappresentato da Meanwhile, un’azienda che offre polizze vita denominate interamente in Bitcoin.

I premi e le liquidazioni di queste polizze sono calcolati nella criptovaluta, evidenziando come Bitcoin stia trovando spazio anche nel settore assicurativo.

Bitcoin come nuovo pilastro della finanza

Questi sviluppi indicano che Bitcoin non è più visto semplicemente come un asset da acquistare e conservare. Ora rappresenta un elemento fondamentale per la creazione di nuovi prodotti finanziari e per la trasformazione di strumenti esistenti.

La crescita del Bitcoin e una sua maggiore adozione nel campo della finanza tradizionale, possono favorire l’intero mercato delle criptovalute. Tuttavia, l’inizio del 2025 si sta rivelando difficile per il Bitcoin, in quanto il suo valore ha subito delle brusche oscillazioni nell’ultima settimana.

Al momento, la criptovaluta viene scambiata a 95.713 dollari, quindi si trova sotto il suo massimo storico (ATH) superiore ai 100.000 dollari.

