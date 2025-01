Calcio

Il Gallarate consolida la sua posizione in testa alla classifica grazie alla netta vittoria per 4-0 contro l’Arsaghese, con una doppietta di Rossoni. Ottime prestazioni anche per Valceresio Audax e Marnate Gorla, che si impongono rispettivamente su Sommese con un 3-1 e su Antoniana con un 4-2, con il primo che sale al secondo posto a 32 punti. Il Tradate Abbiate conquista una vittoria fondamentale per 2-0 contro il San Michele, grazie ai gol di De Roma e Moretta, mantenendo il quarto posto. Un pareggio tra Union Gorla e Faloppiese Olgiate Ronago con un 2-2, mentre il Garbagnate si impone con un 3-0 contro l’Union Villa Cassano, grazie alle reti di Cozzi, Micalizzi e Spezia. Nelle ultime posizioni, Amici Dello Sport e France Sport non vanno oltre il pari 1-1.

Prima Categoria – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: Macchi (A), Berbeglia (F)Reti: D’Ascanio (A), Ceriani (A), D’Ascanio (A), De Luca (A), Manuzzato (M), Izzo (M)Reti: Memaj (C)Reti: De Roma, MorettaReti: Cozzi, Micalizzi, SpeziaReti: Dell’Orto (V), Ndzie (V), Ippolito (V)Reti: Propato (U), Ghilardi (U), Muscionico (F), Braga (F)Reti: Rossoni, Rossi, Rossoni, Catizone: Gallarate 43, Valceresio Audax 32, Marnate Gorla 29, Tradate Abbiate 27, Folgore Legnano 27, Faloppiese Ronago 27, Union Gorla 26, Cantello Belfortese 24, Garbagnate 24, Antoniana 22, Union Villa Cassano 20, France Sport 13, San Michele 12, Sommese 11, Arsaghese 11, Amici Dello Sport 4.