Calcio

Il big match tra Bovisio Masciago e Rovellasca si è concluso con una netta vittoria per i padroni di casa, che si impongono per 3-0 grazie ai gol di Perrone e De Santis. Altra vittoria importante quella del Menaggio, che batte il Bulgaro 2-0 con una doppietta di Fraquelli. Il Gerenzanese e l’Ardisci E Maslianico non si fanno male e finiscono 0-0, mentre il Giovanile Canzese cede in casa al Veniano per 1-0, con la rete decisiva di Maggioni. Il Monnet Xenia supera 1-0 il Limbiate grazie a Lancellotti. Il S.C. United trionfa per 4-1 contro il Cassina Rizzardi, con un gol per ciascun marcatore: Volpi, Ballabio, Confalonieri e Iacovelli. Infine, l’Itala subisce una pesante sconfitta contro il Luisago Portichetto, che vince 5-2 con ben quattro gol di L. Cantaluppi.

Prima Categoria – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Reti: Perrone, Perrone, De Santis,Reti: Fraquelli, FraquelliReti: MaggioniReti: LancellottiReti: Volpi (U), Ballabio (U), Confalonieri (U), Iacovelli (U), Di Muro (C)Reti: Ostarello (I), Ostarello (I), G. Cantaluppi (L), L. Cantaluppi (L), G. Cantaluppi (L), L. Cantaluppi (L), L. Cantaluppi(L)Sc United 34, Bovisio Masciago 34, Cassina Rizzardi 32, Ardisci E Maslianico 32, Montesolaro 32, Menaggio 26, Rovellasca 25, Luisago Portichetto 25, Giovanile Canzese 23, Itala 22, Limbiate 20, Gerenzanese 15, Veniano 14, Bulgaro 13, Xenia 13, Atletico Lomazzo 3.