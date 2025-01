Calcio

GERENZANO – Partita vivace e ricca di capovolgimenti di azioni quella disputata nel pomeriggio di oggi 12 dicembre nel centro sportivo comunale di Gerenzano tra Gerenzanese e Ardisci e Maslianico 1902 valida per la prima giornata di ritorno del girone B della prima categoria lombarda.

I padroni di casa nel primo tempo sono anche padroni del campo ma, anche a causa della sfortuna, non riescono ad insaccare il pallone in rete ma colpiscono ben due traverse e un palo nel giro di un quarto d’ora. Il secondo tempo è, invece, molto più equilibrato con azioni da entrambe le parti del campo. La Gerenzanese rimedia, dunque, il terzo pareggio stagionale in una partita sulla carta complessa. Dopo le partite disputate nel primo pomeriggio di oggi, la Gerenzanese resta a cinque punti di distanza dalla zona salvezza mentre Ardisci e Maslianico scende al terzo posto della classifica a due lunghezze di distanza dal capolista Sc United.

(foto da archivio)