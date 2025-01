Sport

COGLIATE – Prima giornata di ritorno per la Cogliatese che dopo l’eccellente girone d’andata comincia il 2025 contro Giussano. I biancoazzurri giocano in casa, stavolta nella loro vera casa, il comunale di via Montello che causa lavori è stato inutilizzabile per la prima parte della stagione. Ed è subito sfiorato il primo gol “casalingo” al quarto minuto con Avella che riceve da Ferrario e conclude bene trovando però solo il palo interno. Gli ospiti tengono il possesso palla ma senza mai rendersi realmente pericolosi. La Cogliatese attende ordinata e va vicinissima di nuovo il gol al 31′, colpo di testa di Ferrario destinato a insaccarsi, intervento provvidenziale sulla linea della retroguardia biancorossa. Si chiude la prima frazione di gioco senza ulteriori grosse occasioni sul risultato di 0-0.

Nella ripresa alzano i giri del motore i padroni di casa e prendono in mano il pallino del gioco. Al 65′ Ababio impegna Ortolan con una punizione precisa, bravo l’estremo difensore biancoazzurro a deviare in corner. Cinque minuti più tardi passa la Cogliatese, calcio d’angolo battuto molto profondo, Avella sponda al centro e trova la testa di capitan Pastore che fredda Citterio da due passi. Giussano non molla e all’80’ va vicina al pari, Purita fa partire un gran bolide da lontanissimo ma è ancora bravissimo Ortolan con un colpo di reni a sventare la conclusione. Negli ultimi minuti i padroni di casa hanno diverse chance per chiudere la gara in contropiede, ma il 2-0 non arriva. Poco male, il muro difensivo resiste e la Cogliatese batte il Giussano per 1-0.

Vittoria sudata e meritata per la squadra di Biemmi che vendica così la sconfitta patita alla prima giornata di campionato contro i biancorossi. Era importante iniziare col piede giusto il girone di ritorno per rimanere nella scia delle primissime in graduatoria. La Cogliatese ora è al terzo posto della classifica e non ha alcuna intenzione di rallentare. Prossima sfida domenica 19 gennaio fuori casa contro il Varedo.

Cogliatese – Giussano : 1-0

Cogliatese : Ortolan, Del Bianco, Rose, Muraca, Pastore, Pivato, Cimnaghi, Corona, Avella, Ferrario, Borghi. A disposizione : Borgonovo, Capici, Castelnovo, Cuzzolin, Pascale, Belotti, Ventrella, Zampieri, Petazzi. All. Biemmi

Giussano : Citterio, Lissoni, Intonazzo, Riboldi, Mutton, Camurri, Tedone, Purita, Pellecchia, Ragone, Colzani. A disposizione : Spinelli, Vincenti, Festa, Lucchetta, Suppa, Priolo, Ababio, Bretti, Rivolta. All. Affuso

Marcatori : 23st Pastore

