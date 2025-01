Calcio

ISPRA – Conclusa la breve pausa invernale, riparte oggi il campionato di Eccellenza: prima giornata di ritorno col Fbc Saronno impegnato in trasferta contro la matricola Ispra. Su ilSaronno la diretta play by play del match che inizia alle 14.30.

Per entrambe le squadre un incontro atteso ed importante; i saronnesi – alle prese con qualche possibile assenza causa acciacchi – sono in cerca di un risultato pieno per continuare ad inseguire le zone che contano della graduatoria mentre l’Ispra ha bisogno di un risultato utile per tenere le distanze dai bassifondi.

Classifica

Solbiatese 40 punti, Pavia e Caronnese 38, Mariano 36, Ardor Lazzate 35, Rhodense 34, Fbc Saronno 28, Meda 21, Vergiatese 20, Cinisello, Casteggio, Lentatese e Sedriano 19, Sestese e Ispra 15, Legnano 14, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

