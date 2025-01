Calcio

VERGIATE – Partita combattuta quella disputata a Vergiate in occasione della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza lombarda nel primo pomeriggio di oggi 12 dicembre tra Vergiatese e Caronno durante la quale i padroni di casa sono riusciti a difendersi bene dall’offensiva ospite.

Nel primo tempo la partita si accende verso la mezz’ora con la Caronnese che prova a spaventare gli avversari prima con Sorrentino che sfiora per pochissimi centimetri il palo e poi con la conclusione di Colombo deviata da un difensore di casa che finisce facilmente tra le mani dell’estremo difensore Demalija. Poco prima del duplice fischio, Doumbia si ritrova un importante pallone tra i piedi vicino la porta avversaria non riuscendo, però, a finalizzare.

La seconda metà di gara si svolge sulla falsa riga dei primi 45 minuti con la squadra rossoblu che domina il campo alla ricerca della rete che vale tre punti. Nel finale, sugli sviluppi di una ripartenza, la Vergiatese si rende pericolosa con Midaglia che, con la sua conclusione in porta, mette in mostra le ottime qualità del portiere ospite Paloschi che riesce a deviare in corner il pericoloso tiro avversario. Prima del triplice fischio non mancano alcune proteste della Caronnese che lamentava un calcio di rigore non fischiato dal direttore di gara.

La Caronnese, dunque, torna a casa con un pareggio amaro visto anche il passo falso della capolista Solbiatese messa ko oggi pomeriggio dal Legnano per 3-2. Dopo i risultati odierni la Caronnese va al terzo posto ad una lunghezza di distanza dalla Solbiatese mentre il Pavia sorpassa entrambe le squadre e vola al vertice del girone grazie alla concretizzazione di un calcio di rigore nel finale che è valsa la vittoria per 2-1 odierna sul Cinisello.

VERGIATESE – CARONNESE 0-0

VERGIATESE: Demalija, Ghilardi, Okaingni, Dal Santo, Sandrini, Colombo, Caricati (7′ st Russo), Midaglia, Vara, Sansone (37′ st Riccelli), Giuricich. A disposizione: Martignoni, Dellavedova, Morello, Tumino, Roncari, Costan. All. Rovrena

CARONNESE: Paloschi, Cerreto, Dilernia, Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio (37′ st Paltrinieri), Cannizzaro (13′ st Savino), Colombo, Romeo (13′ st Corno), Doumbia. A disposizione: Vergani, Battistella, Lofoco, Napoli, Tondi, Oliviero. All. Michele Ferri

