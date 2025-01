Città

SARONNO – Un viaggio nella storia cittadina: la sfilata di Sant’Antonio in diretta su ilSaronno. Questo pomeriggio, a partire dalle 15, le vie del centro di Saronno si trasformeranno in un palcoscenico storico animato da 600 figuranti. Un evento imperdibile che permetterà a tutti i partecipanti di rivivere i momenti più significativi della storia della città e della sua iconica chiesetta di Sant’Antonio.

IL PERCORSO

Il corteo storico prenderà il via da via D’Annunzio per proseguire lungo via San Giuseppe, via Verdi, via San Cristoforo, via Portici e corso Italia, per poi ritornare su via San Giuseppe e concludersi all’incrocio con via D’Annunzio. Un itinerario che abbraccia il cuore di Saronno, offrendo a tutti gli spettatori una prospettiva unica sul passato.

L’ORDINE DELLA SFILATA

La sfilata sarà suddivisa in quadri storici, ognuno dedicato a un periodo specifico e arricchito da figuranti in costumi d’epoca, sbandieratori e musici.

1300-1500 : Il primo gruppo rappresenterà il Medioevo e il Rinascimento, con stendardi delle famiglie nobili saronnesi, figure storiche come Sant’Antonio Abate , gli anacoreti e la celebre Cecilia Gallerani , contessa di Saronno. A guidare il corteo saranno gli sbandieratori e i musici.

: Il primo gruppo rappresenterà il Medioevo e il Rinascimento, con stendardi delle famiglie nobili saronnesi, figure storiche come , gli anacoreti e la celebre , contessa di Saronno. A guidare il corteo saranno gli sbandieratori e i musici. 1500-1600 : Protagonisti di questo quadro saranno Carlo Borromeo , i lanzichenecchi e la rievocazione della peste, con la partecipazione degli sbandieratori e musici lariani.

: Protagonisti di questo quadro saranno , i lanzichenecchi e la rievocazione della peste, con la partecipazione degli sbandieratori e musici lariani. 1700-1800 : Questo periodo vedrà in scena i personaggi del casato Zerbi , accompagnati dai soldati austriaci e dagli sbandieratori di Legnano, in un’esibizione suggestiva e coinvolgente.

: Questo periodo vedrà in scena i personaggi del , accompagnati dai soldati austriaci e dagli sbandieratori di Legnano, in un’esibizione suggestiva e coinvolgente. 1800: Il gran finale sarà dedicato all’Ottocento, arricchito da nuove rappresentazioni. I carretti degli ambulanti, le figure istituzionali dell’epoca e scene della vita contadina – dal matrimonio al corteo funebre – offriranno uno spaccato della vita quotidiana del tempo. Immancabili i musici, che chiuderanno in bellezza la sfilata.

