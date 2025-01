Calcio

Il Pavia mantiene la testa della classifica con una vittoria sofferta per 2-1 contro il Cinisello, i rigori di Perna e Poesio regalano i tre punti alla squadra di casa. Il Legnano supera 3-2 la Solbiatese in un match ricco di emozioni con Cozzi che apre le marcature, mentre Ballgjini segna una doppietta, Martinez e Scapinello rispondono per la Solbiatese, ma non bastano. Il Mariano si impone 2-0 contro la Lentatese con le reti di Orellana e Mancosu. La Rhodense vince 2-0 contro il Robbio Libertas grazie alla doppietta di Urso. Il Sestese batte 3-1 il Base con le reti di Capelli, Romano e Rancati, quest’ultimo su rigore, mentre l’Ispra supera 1-0 l’ FBC Saronno con il gol di Oldrini. Nel match più equilibrato, Ardor Lazzate e Sedriano pareggiano 1-1, con Becerri e Di Cosmo a segno. Infine, Vergiatese e Caronnese si dividono la posta con un 0-0.

Eccellenza – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: Bargiggia (C), Confalonieri (M)Reti: 2′ st OldriniReti:14′ pt Cozzi (L), 27′ pt Martinez (S), 37′ pt Ballgjini (L), 22′ st Ballgjini (L), 36′ st Scapinello (S),Reti: 28′ st Orellana, 34′ st MancosuReti: 47′ pt Rig. Perna (P), 37′ st Chiodi (C), 42′ st Rig. Poesio (P)Reti: 33′ pt Urso, 11′ st UrsoReti: 4′ st Capelli (B), 30′ st Romano (S), 40′ st Basso Serati (S), 49′ st Rig. Rancati (S)Reti: 20′ pt Becerri (A), 11′ st Di Cosmo (S)Pavia 41, Solbiatese 40, Caronnese 39, Mariano 39, Rhodense 37, Ardor Lazzate 36, FBC Saronno 28, Meda 22, Vergiatese 21, Casteggio 20, Sedriano 20, Cinisello 19, Lentatese 19, Sestese 18, Ispra 18, Legnano 17, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.