GERENZANO – A Gerenzano il parco giochi di via Fratelli Ghirimoldi è stato recentemente sottoposto a lavori di manutenzione, con la sostituzione di due molle, due altalene e uno scivolo che da tempo necessitavano di interventi. L’usura dovuta al tempo, aggravata purtroppo da ripetuti atti vandalici, aveva reso le strutture inutilizzabili. Ora i bambini possono finalmente inaugurare il 2025 con un’area giochi quasi completamente rinnovata.

Il sindaco Stefania Castagnoli ha confermato la notizia, ricordando che negli ultimi mesi erano stati stanziati 20mila euro per riparare o sostituire i giochi danneggiati nei parchi pubblici. La sindaca ha spiegato che l’intervento era stato ritardato a causa delle emergenze legate alle forti grandinate del 2023, che avevano richiesto una riallocazione dei fondi comunali verso lavori di ricostruzione.

Nonostante le difficoltà economiche, il comune è riuscito a trovare risorse per affrontare la situazione. Castagnoli ha espresso l’auspicio che non si verifichino ulteriori episodi di vandalismo, fenomeno che non riguarda solo Gerenzano, ma è diffuso anche in molti altri comuni. La prima cittadina ha sottolineato come spesso si tenda a pensare che siano soltanto i ragazzi a compiere questi atti, ma le indagini hanno dimostrato che non è sempre così. L’amministrazione comunale continuerà a mantenere alta l’attenzione sul tema, invitando la cittadinanza a rispettare i beni pubblici per garantire spazi sicuri e piacevoli per tutti.

(foto dalla pagina Facebook del comune)

