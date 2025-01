Città

SARONNO – Il furto in pieno giorno che ha colpito il quartiere Matteotti, dove i topi d’appartamento hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per svaligiare alcune abitazioni è la notizia più letta nella giornata di ieri su ilSaronno.

Angela, saronnese dalla forte personalità, ha partecipato a un programma di Real Time per trovare l’amore. La sua esperienza ha conquistato il pubblico e suscitato curiosità sulla sua ricerca di un legame speciale.

La situazione di degrado nei pressi del centro, con una discarica a cielo aperto, è finita sotto i riflettori grazie alle segnalazioni sui social.

Il senso unico su via Vincenzo Monti, deciso per facilitare i lavori in corso, sarà in vigore fino alla fine di maggio, con inevitabili conseguenze per la viabilità della zona.

Una fuga di gas serale in corso Italia ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

