LAZZATE – E’ Andrea Monti sindaco dal 2023 il protagonista odierno dell’intervista di inizio anno de ilSaronno. Si tratta di 5 domande che danno ai primi cittadini l’opportunità di fare un bilancio dell’anno appena trascorso e di anticipare alcuni temi di quello in arrivo.

Ecco le risposte

1. Quali sono i progetti concretizzati nel 2024 dalla sua Amministrazione?

Il 2024 è stato un anno intenso, il primo completo di questo nuovo mandato amministrativo e questa nuova Giunta, dove siamo stati impegnati nel portare a termine opere e iniziative, senza far venir meno il lavoro pianificatorio e di visione per il futuro, per mettere le basi di quel progetto Lazzate 2030 che rappresenta il patto con gli elettori e cittadini. Abbiamo completato il cantiere della nuova piazza Lombardia, in tempi record e nei mesi estivi per ridurre al minimo il disagio dei residenti. Un altro angolo di Lazzate, dopo piazza Caduti, è stato riqualificato e reso più fruibile per la socializzazione. All’interno di questo progetto abbiamo ricavato una nuova piazza, recentemente intitolata alla memoria di Falcone e Borsellino. Abbiamo approvato e completato il progetto del nuovo parco urbano di Lazzate, proprio in questi giorni in fase di completamento, che regalerà già dalla prossima primavera una nuova area verde ai nostri cittadini.

Abbiamo affrontato la grave carenza dei medici di base, mettendo a disposizione gratuitamente ad ATS i locali dove è stato aperto un nuovo ambulatorio di medici temporanei. Abbiamo approvato il progetto per un nuovo Asilo Nido, che vedrà l’inizio dei lavori nei primi mesi di quest’anno, una azione concreta per cercare di aiutare le giovani coppie, insieme al raddoppio del bonus asilo nido comunale. Il nostro sogno è di trasformare Lazzate nel luogo ideale dove i nostri giovani scelgano di crescere le loro nuove famiglie.

2. Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2025?

Nel 2025 saremo innanzitutto chiamati a ripartire con la cura delle nostre strade, avendo sospeso le asfaltature a causa dei lavori di posa in opera della fibra ottica. Sappiamo il sacrificio di pazienza richiesto ai nostri cittadini, ma sarebbe stato un delitto asfaltare strade che dopo poche settimane andavano nuovamente “tagliate”. Contiamo di poter arrivare finalmente all’inizio dei lavori con la ciclabile finanziata da Pedemontana, così come da Pedemontana attendiamo la realizzazione del tratto di via I Maggio e la conclusione della tangenzialina. Seguiremo la costruzione del nuovo asilo, lavorando per il bando di gestione, volto ad individuare un gestore serio e che sposi i principi e le finalità della nostra politica di aiuto alle giovani famiglie lazzatesi. Continueremo l’iter per l’approvazione del nuovo Piano del Governo del Territorio, unitamente allo sviluppo del progetto Lazzate 2030, partendo dalla riqualificazione, da parte dei privati, di Villa Biraghi. Sul fronte ambientale saremo impegnati, anche con alcune importanti novità, ad aumentare la quota di differenziata nel nostro ciclo dei rifiuti, al momento ad un livello che non può renderci soddisfatti. Importanti saranno anche gli investimenti, già pianificati, per la digitalizzazione dei servizi resi ai cittadini, così da affiancare i tradizionali sportelli fisici alle nuove opportunità informatiche, apprezzate da una parte sempre più ampia di cittadinanza.

3. Qual è stato il momento più difficile per lei come amministratore quest’anno e come lo ha superato? E quello più gratificante?

Il momento più difficile è stato sicuramente quello legato alla carenza di medici di base, un aspetto che non aveva ancora toccato i nostri cittadini, a differenza di altre località che avevano già dovuto affrontare questa problematica. Le competenze di un sindaco sono limitare, ma i cittadini più fragili sono entrati in difficoltà acuendo le proprie fragilità. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo lavorate celermente per offrire la soluzione degli ambulatori temporanei. Non una soluzione definitiva, ma una risposta che è riuscita almeno in parte a diminuire i disagi.

Le gratificazioni per un sindaco sono sempre tante, è però l’affetto, l’entusiasmo e la gioia delle persone che vivono le nostre strade, le nostre piazze, il nostro borgo a rappresentare la gioia più grande. Prendersi un gelato in piazza, in una sera di un giorno feriale, senza nessuna festa o iniziativa, trovando oltre cento persone, con bambini e ragazzi divertiti e gioiosi, è sempre una soddisfazione grande. E’ il sogno per cui abbiamo tanto lavorato in questi anni.

4. Se dovesse scegliere un luogo simbolico del suo Comune da far visitare a una delegazione straniera, quale sarebbe?

Sicuramente il nostro borgo riqualificato, con la casa di Alessandro Volta, illustre concittadino; questi sono i luoghi che raccontano la rinascita di Lazzate, la tenacia di una comunità che non vuole arrendersi all’ineluttabile cambiamento e trasformazione della nostra società. Vorrebbero condannarci all’isolamento, allo stare chiusi nelle nostre case. Noi, testardamente, vogliamo continuare a vivere in una comunità consapevole della forza dello stare insieme. Questo mostrerei a chi viene da lontano, magari da altri stati europei. Questa è l’Europa che ci piace e che volgiamo difendere, quella dei tanti comuni, dei popoli fieri delle loro diversità e peculiarità, ma che si riconoscono uniti nelle radici comuni europee.

5. Qual è stato il gesto più significativo di collaborazione o solidarietà che ha visto nella comunità quest’anno? E quale il momento più divertente?

Quest’anno ci siamo impegnati a rilanciare le nostre consuete feste cittadine: Vacanze nel Borgo, Sagra della Patata, Festival del Vino e tante altre. Queste non rappresentano solo momenti di svago, ma un coinvolgimento di molte associazioni e sodalizi locali, che accantonano egoismi e divisioni, lavorano insieme, fianco a fianco, per donare qualcosa agli altri. Un mezzo miracolo, di cui andiamo molto fieri. Il momento più divertente è stata la festa per il sindaco che è convolato a nozze! 🙂

