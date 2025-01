Calcio

La Besnatese travolge il Morazzone con un 5-1, grazie alla doppietta di Deodato e alle reti di Leontini, Rubini, e un autogoal. Nel match tra Ceriano Laghetto e Aurora Cantalupo, i padroni di casa vincono 3-1 con una tripletta di Frau, Benedetti e Arienti. La Baranzatese si impone 2-1 in trasferta contro il Cob 91, con Cavaliere e D’Apolito a segno. Olimpia Tresiana vince 2-1 contro l’Academy Uboldo, grazie alle reti di Groppo e Balconi. Nel match ad alta tensione tra Valle Olona e Canegrate, finisce 3-3 con gol di Preatoni, Italia e Bettini. L’Accademia BMV pareggia 3-3 contro il Verbano, con Gueye El Hasji e Rondanini protagonisti. Luino supera il Gavirate 2-1 grazie a Tripoli, mentre Universal Solaro trionfa 4-1 sulla Castanese, con doppietta di Tartaglione.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 7′ pt Ghizzi (M), 26′ pt Leontini (B), 42′ pt Rubini (B), 27′, 34′ st Deodato (B), 50′ st Autogoal (B)Reti: Frau (C), Benedetti (C), Arienti (C)Reti: Cavaliere (B), D’Apolito (B)Reti: 5′ pt Mignosi (U), 39′ pt Groppo (O), 20′ st Balconi (O)Reti: 4′ pt Preatoni (C), 25′ pt Italia (C), Bettini (V), Caprioli (V) 15′ st Italia (C), Martegani (V)Reti: 8′ pt Folla (A), 30′ pt Guarda (V), 33′ pt Peresotti (V), 41′ pt Autogoal (V), 7′ st Gueye El Hasji (A), 10′ st Rondanini (A)Reti: 11′ pt Cigolini (G), 20′ st Tripoli (L), 48′ st Tripoli (L)Reti: 8′ pt Tartaglione (U), 13′ pt Bertuzzo (C), 42′ pt Giordano (U), 12′ st Briancesco (U), 27′ st Tartaglione (U)Baranzatese 41, Morazzone 36, Besnatese 30, Universal Solaro 30, Accademia BMV 28, Canegrate 27, Aurora Cantalupo 23, Olimpia Tresiana 20, Cob 17, Castanese 17, Ceriano Laghetto 16, Luino 16, Valle Olona 14, Gavirate 14, Academy Uboldo 11, Verbano 10.