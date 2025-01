Città

SARONNO – È iniziata ieri, sabato 11 gennaio, la tanto attesa settimana di celebrazioni dedicate a Sant’Antonio Abate, una tradizione che da anni richiama in città numerosi spettatori, sia locali che provenienti da altre zone. L’atmosfera festosa ha coinvolto l’intero centro cittadino, trasformando Saronno in un punto di incontro per amanti della cultura, della tradizione e del folklore.

La giornata di apertura è stata caratterizzata da numerosi eventi, tra cui spicca la celebre sfida del palo della cuccagna, che ha visto protagoniste ben sette squadre di non professionisti. Il borgo contadino, aperto fin dalla mattinata, si è animato con questa competizione tanto spettacolare quanto divertente, che ha attirato l’attenzione di grandi e piccini. Il palo della cuccagna, alto 8,5 metri e interamente ricoperto di grasso, ha rappresentato una prova impegnativa per le squadre partecipanti. Questi i nomi creativi, e pittoreschi, dei team in gara: “Cassoeula fresa e mal de panza“, “I caimani dei Villoresi“, “Il lupo perde il palo“, “Los trabadores calientes“, “I durex“, “I 4 babbi” e “Barcollo ma non mollo“.

L’obiettivo era chiaro: riuscire a toccare per primi il finto prosciutto appeso sulla sommità del palo, sfruttando quattro manches a tempo (30 secondi, 45 secondi, 1 minuto e 1 minuto e 15). Dopo una lunga sfida ricca di colpi di scena e momenti esilaranti, sono stati I durex a trionfare, toccando il prosciutto con un tempo di 1 minuto. Al secondo posto si sono piazzati I caimani dei Villoresi, che hanno raggiunto il loro obiettivo in 1 minuto e 15 secondi. Il pubblico, numerosissimo e caloroso, ha seguito con entusiasmo ogni fase della competizione, contribuendo con applausi e incoraggiamenti a creare un clima di autentico divertimento. La gara si è conclusa con un esempio di salita eseguito da professionisti, che hanno mostrato la tecnica e l’abilità necessarie per affrontare una simile sfida.

Al termine della gara, alle 17.30, il borgo contadino è stato attraversato dalle suggestive luci del corteo storico, che ha sfilato fino alle vie del centro cittadino, accompagnato da musica folkloristica. Figuranti in costumi d’epoca hanno offerto al pubblico uno spettacolo unico, rievocando il fascino del passato. Il borgo ha continuato a essere un punto di grande attrazione grazie agli stand enogastronomici, che hanno offerto delizie tipiche lombarde e saronnesi. Dalla degustazione di prodotti locali all’ammirazione degli animali da stalla e da cortile, l’esperienza ha permesso ai visitatori di immergersi completamente nella cultura contadina.

QUI LA FOTOGALLERY

(foto degli eventi)

