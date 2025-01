Città

SARONNO – E’ il momento tanto atteso: oggi domenica 12 gennaio, Saronno vivrà il momento clou della tradizionale rievocazione di Sant’Antonio Abate, tra cultura, religione e folklore. L’evento coinvolgerà grandi e piccini, proponendo attività e momenti che celebrano la storia e le tradizioni lombarde.

La giornata prenderà il via alle 9:30 con l’apertura del borgo contadino. In questo affascinante spazio, personaggi in costume d’epoca offriranno prodotti tipici della tradizione lombarda e saronnese, mentre giochi d’un tempo intratterranno visitatori di tutte le età. Sarà possibile scoprire l’esposizione di carri, carretti e biciclette dei venditori ambulanti di un tempo.

Sempre a partire dalle 9:30 e fino alle 21:30, i fedeli potranno visitare l’esposizione solenne della reliquia di Sant’Antonio Abate per un momento di venerazione e raccoglimento. Questo appuntamento tradizionale rappresenta uno dei momenti più sentiti della giornata e si terrà nella chiesetta.

Dalle 11 alle 15 e poi nuovamente dalle 17 alle 22, sarà possibile gustare i sapori della tradizione contadina all’osteria. La cucina proporrà piatti tipici, disponibili anche da asporto, per un viaggio culinario tra i sapori di un tempo.

Un altro momento imperdibile della giornata sarà, alle 15, la XVI edizione del Grande Corteo Storico. La rievocazione, che attraverserà le vie della città con un percorso che omaggia la storia della chiesetta di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto, riporterà in vita i personaggi e i momenti più significativi della storia di Saronno dal 1300 al 1800. A rendere ancora più emozionante il corteo, le esibizioni di numerosi gruppi folkloristici.

Alle 18:30, il borgo contadino si accenderà con un’atmosfera magica grazie all’accensione di luci colorate, che avvolgerà i visitatori in un’esperienza suggestiva.

Infine, alle 19, l’attesa Grande Polentata chiuderà la giornata in bellezza. Preparata in grandi paioli di rame sul fuoco di legna, la polenta sarà servita in diverse versioni: liscia, con zola o bruscitt. Anche in questo caso, sarà possibile portare a casa i piatti della tradizione.

IL PERCORSO

Il corteo percorrerà via D’Annunzio, via San Giuseppe, via Verdi, via San Cristoforo, via Portici, corso Italia, di nuovo via San Giuseppe fino all’incrocio con via D’Annunzio.

