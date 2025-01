Città

SARONNO – Dopo il successo alla prima parte della stagione del Palaghiaccio di via Piave, inaugurata a fine ottobre e caratterizzata da un’ampia partecipazione agli eventi e ai corsi di pattinaggio sul ghiaccio con l’inizio del nuovo anno, l’attività riparte a pieno ritmo, offrendo la possibilità di iscriversi ai corsi per tutti gli appassionati di questa disciplina.

Le riconferme per gli iscritti ai corsi già attivi sono aperte, mentre le nuove iscrizioni potranno essere effettuate venerdì 17 e sabato 18 gennaio alla segreteria del Palaexbo, situata in via Piave, 1 a Saronno. Si tratta di un’opportunità imperdibile per avvicinarsi al pattinaggio sul ghiaccio, con corsi adatti a ogni livello di preparazione, in un ambiente sicuro e accogliente.

Il Palaghiaccio di Saronno, gestito da Saronno Servizi, si conferma un punto di riferimento per gli sport invernali in città, offrendo non solo formazione sportiva, ma anche momenti di socialità e divertimento per le famiglie. Ad esempio questa sera sabato 11 gennaio ci sarà l’evento solidale e flou del Leo Club.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle iscrizioni, è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria del Palaexbo durante gli orari di apertura.

