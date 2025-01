Cronaca

SARONNO – È stata la segnalazione di un cittadino ai carabinieri a fermare il vandalo che oggi pomeriggio, domenica 12 gennaio, ha preso di mira le auto in sosta.

Il fatto è avvenuto intorno alle 16,30, mentre la città e migliaia di persone erano immerse nella magia del corteo della rievocazione di Sant’Antonio. Un uomo, descritto dai testimoni come straniero, ha iniziato a danneggiare le auto in sosta. Ha rotto lo specchietto di una prima vettura, poi si è accanito su una seconda e infine su una terza. A quel punto, un passante lo ha notato, gli ha intimato di smetterla e ha allertato i carabinieri.

L’arrivo di una pattuglia dalla vicina caserma di via Manzoni ha spinto il vandalo a fuggire verso il centro, confondendosi tra la folla.

Saranno analizzate le immagini della videosorveglianza cittadina per cercare di identificare l’autore del gesto. Nel frattempo, i proprietari delle auto coinvolte non potranno far altro che provvedere alla riparazione degli specchietti danneggiati. Curiosamente, le vetture prese di mira erano tutte francesi: una Peugeot 208, una Peugeot 207 e una Renault Modus.

