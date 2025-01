Calcio

Nei due posticipi della domenica, l’Ospitaletto consolida il primato battendo il Vigasio 2-0 grazie alle reti di Baraye e Mozzanica, raggiungendo quota 47 punti. Il Crema supera il Fanfulla 3-1 in rimonta: Raimondi porta avanti gli ospiti, ma Greco e una doppietta di Akammadu ribaltano il risultato. In classifica, Desenzano insegue a 44 punti, mentre la Folgore Caratese è terza a 39. Restano in coda Ciliverghe e Arconatese a quota 16.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

16′ st Raimondi (F), 19′ st Greco (C), 26′ st Rig. Akammadu (C), 35′ st Akammadu (C)42′ pt Baraye, 9′ st MozzanicaOspitaletto 47, Desenzano 44, Folgore Caratese 39, Varesina 37, Pro Palazzolo 35, Sant’Angelo 34, Casatese Merate 34, Pro Sesto 31, ChievoVerona 30, Breno 29, Sangiuliano 26, Club Milano 25, Magenta 22, Castellanzese 22, Crema 21, Vigasio 20, Nuova Sondrio 20, Fanfulla 19, Ciliverghe 16, Arconatese 16