SARONNO – Al liceo classico Legnani di Saronno riparte per il secondo anno consecutivo la settimana dedicata all’educazione civica, un’iniziativa che concentra in un’unica settimana intensiva le 30 ore previste dalla normativa. L’obiettivo, come spiegato dal professor Tallarini, vicepreside dell’istituto, è quello di evitare la dispersione di una disciplina fondamentale e di offrire agli studenti esperienze stimolanti attraverso l’incontro con testimoni del nostro tempo, favorendo così una crescita umana autentica.

Gli studenti delle prime si concentreranno sull’uso consapevole della rete e delle tecnologie, sulla prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, sull’alfabetizzazione informatica e su contenuti propedeutici alla sicurezza sul lavoro. Tra gli ospiti ci sarà Paolo Picchio, padre di Carolina, la prima vittima riconosciuta di cyberbullismo in Italia, e fondatore della Fondazione Carolina Onlus. Interverranno inoltre magistrati e avvocati per approfondire gli aspetti legali delle tematiche trattate.

Le seconde affronteranno la crisi climatica, gli stili di vita sostenibili, l’educazione alla parità di genere e il ruolo della donna nella tutela ambientale. Si discuterà anche di moda etica e alimentazione sostenibile. Tra le attività proposte, la lettura teatrale animata Rosetta e le altre. Gli studenti incontreranno esperti come l’ingegnere Franco Ferrario e il professore Giuliano Rancilio, docenti e ricercatori universitari.

Le classi terze parteciperanno a incontri su temi legati alla protezione e al recupero dei beni artistici e culturali, sull’educazione alimentare e sulla salute. Le classi dell’indirizzo classico avranno un percorso specifico sul teatro classico. Tra i relatori figurano il professor Kevin McManus, docente di storia dell’arte contemporanea all’università Cattolica di Milano, l’atleta Anna Rossi e il nutrizionista Alessandro Re.

Le quarte saranno coinvolte in attività incentrate sulla democrazia, sull’educazione alla salute e stradale e sul tema delle fake news. Interverranno ospiti come il giornalista Vito Salinaro, psicologi esperti in dipendenze ed educazione stradale, oltre a rappresentanti della polizia locale. Tra i relatori, Laurence Balestrini, campione italiano di Formula Renault 2019.

Le quinte si occuperanno di educazione finanziaria, con l’intervento di Simone Saltare della Bcc Cantù, e di economia globale e sostenibile. Si discuteranno inoltre le condizioni di vita in carcere e il valore riabilitativo dell’esperienza carceraria, con contributi dell’associazione Oblò Onlus e della compagnia teatrale del Bivacco. Tra gli ospiti figurano il giornalista Nello Scavo, specializzato in inchieste e cronaca giudiziaria, e Marco Tronchetti Provera, imprenditore e dirigente d’azienda. Non mancheranno contributi teatrali, come lo spettacolo Pi Amuri, e testimonianze dall’ong Mani Tese, attiva per la giustizia sociale, economica e ambientale.

Al termine della settimana, ogni classe produrrà un elaborato in formato digitale o video che sarà valutato dai docenti. Per ospitare le numerose attività, saranno utilizzati spazi della scuola e della città, tra cui i cinema Prealpi e Pellico, l’aula magna dell’Aldo Moro, l’oratorio di via Legnani e le aule magne del G.B. Grassi e dell’Ipsia.

Un’organizzazione complessa a livello logistico e orario, che trasforma la scuola in un luogo dinamico, capace di dialogare con il territorio e di offrire agli studenti un’esperienza educativa a 360 gradi.

