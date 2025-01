Calcio

ISPRA – Bilancio negativo per il Fbc Saronno alla ripresa della stagione dopo la breve pausa invernale. Domenica, infatti, non una bella prestazione quella messa in mostra dal Fbc Saronno nella partita disputata nel campo dell’Ispra in occasione della prima giornata del girone di ritorno di Eccellenza lombarda.

La cronaca – Nel primo tempo, dopo la prima parte in avvio di gara durante la quale entrambe le squadre si sono studiate concedendo pochi spazi di gioco per creare azioni offensive concrete, il Saronno spreca l’occasione per andare in vantaggio con Mammetti che, precisamente al minuto 33, si divora davanti la porta la palla dello 0-1 servita da un perfetto assist di tacco di Locati. La prima metà di gara si chiude dopo un’azione pericolosa, sta volta creata dai padroni di casa che con la conclusione ravvicinata di Zani non riescono a portarsi in vantaggio prima del duplice fischio del direttore di gara.

Nella ripresa, invece, parte a mille l’Ispra che, a pochissimi secondi dal via, riesce a sbloccare il risultato con la rete di Oldrini che dribbla diversi difensori avversari parsi quasi addormentati e conclude in porta dal limite dell’area trovando l’angolino basso sul quale il portiere saronnese non può arrivare. Dopo il goal dello svantaggio i tifosi si aspettavano una forte reazione del Saronno ma questa non arriva e, tra disattenzioni e poca reattività nei duelli con gli avversari, il match si conclude con il risultato di 1-0.

Il Fbc Saronno inizia, dunque, il 2025 con una sconfitta di misura ma meritata in una partita durante la quale sono stati numerosi gli errori soprattutto in fase di costruzione del gioco non riuscendo mai a trovare delle linee di passaggio interessanti in mezzo al campo. Risultato, invece, ottimo per l’Ispra che conquista tre punti che potrebbero diventare fondamentali in ottica salvezza.

Ispra-Fbc Saronno 1-0

ISPRA (4-3-3): Ferloni; Dardha, Parini, Pescara, Parpaiola (17’ st Contini); Gomez, Giuliani, Grieco; Oldrini, Zani (35’ st Coulibaly), De Bernardi (43’ st Ippolito). A disposizione Oniscodi, Giomi, Candura, Figini, Margiotta, Rubino. All. Ferrero.

FBC SARONNO (4-4-2): Todesco; Ortolani, Bello, Aletto, Brennici (37’ st Sironi); Vaglio, Papasodaro, Pedrocchi (37’ st Pandini), De Vincenzi (15’ st Cabezas); Locati (37’ st Schingo), Mammetti. A disposizione Tucci, Proserpio, Ciceri, Ferrari, Mazzone. All. Roncari.

Arbitro: Donadelli di Sondrio (Desiderato di Legnano e Casiraghi di Seregno).

Marcatore: 1’ st Oldrini (I).

