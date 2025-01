Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – La storia di una squadra di calcio italiana che incontra la squadra di calcio di un campo profughi in un docu-film. L’associazione sportiva dilettantistica Dal Pozzo, con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto, ha organizzato una serata speciale dedicata al cinema. L’appuntamento è per il 17 gennaio al centro civico Dal Pozzo, situato in via Carso 3.

La serata inizierà alle 19 con un aperitivo a offerta libera, un’occasione di convivialità prima di immergersi . Alle 21, seguirà la proiezione del documentario, che offrirà al pubblico spunti di riflessione e un’esperienza visiva unica.

Il protagonista della serata sarà il documentario “Dritti contro il cielo”, della durata di 45 minuti, diretto da Niccolò Falsetti. Scritto a quattro mani da Falsetti e Arturo Caciotti. Il montaggio è curato da Antonio Canestri dello studio Cut & editing & more. Si tratta di un docu-film girato all’interno di un campo profughi palestinese di Shatila, in Libano, dove nel 2023 si è recata una delegazione della squadra di calcio popolare di Firenze Centro Storico Lebowski.

(foto archivio)

