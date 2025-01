Cogliate

COGLIATE – E’ Andrea Basilico rieletto nella primavera 2023 il protagonista odierno dell’intervista di fine anno de ilSaronno. Si tratta di 5 domande che danno ai primi cittadini l’opportunità di fare un bilancio dell’anno appena trascorso e di anticipare alcuni temi di quello in arrivo.

1.⁠ ⁠Quali sono i progetti concretizzati nel 2024 dalla sua Amministrazione?

Il 2024 ha visto la conclusione di alcuni progetti come l’intera riqualificazione della piattaforma ecologica, che risulta oggi essere molto più fruibile e sicura. Si è conclusa l’installazione delle nuove strutture destinate alla Protezione Civile nella nuova sede in centro paese. E’ terminato l’intera sostituzione dell’illuminazione del centro sportivo, portandola a led con un impatto ambientale ed economico notevole. E’ stata abbattuta la pericolante torre piezometrica che dominava piazza Giovanni XXIII e nel giro di qualche mese terminerà l’intera asfaltatura e riqualificazione dell’intera area. Hanno invece preso il via altri importanti interventi come il rifacimento della pista di atletica che si concluderà quest’anno e sono avanzati cantieri più grossi e complessi come Palazzo Rovelli, del quale ora si riesce ad ammirare anche dall’esterno le potenzialità della struttura, la nuova palestra che sta arrivando a conclusione. Sono molti anche i progetti che hanno preso vita nel 2024 come la realizzazione del nuovo asilo nido e il rifacimento integrale di un lato dei marciapiedi della via Piave, opere che partiranno nel 2025.

2.⁠ ⁠Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2025?

Le sfide che dovremo affrontare saranno molte. In primis la gestione di tutti questi progetti sarà molto complessa e ovviamente darà vita a delle criticità che andranno gestite di volta in volta. Il 2025 penso sarà un anno difficile, soprattutto a livello economico. Dovremo affrontare queste sfide con il senso di comunità ed appartenenza che stiamo cercando di tenere alto, la collaborazione con le associazioni, i parenti, i vicini ed in generale tra la comunità ritengo sia lo strumento principe per superare questi momenti.

3.⁠ ⁠Qual è stato il momento più difficile per lei come amministratore quest’anno e come lo ha superato? E quello più gratificante?

I momenti difficili sono stati tutti quei giorni in cui si deve trovare un modo di aiutare chi è in difficoltà pur non avendo strumenti o risorse economiche a disposizione, al contrario i momenti gratificanti sono tutte quelle giornate vissute in mezzo alla gente contenta ed entusiasta di vivere il paese durante eventi e manifestazioni.

4.⁠ ⁠Se dovesse scegliere un luogo simbolico del suo Comune da far visitare a una delegazione straniera, quale sarebbe?

Se avessi l’occasione di ospitare una delegazione straniera organizzerei per loro un tour di una giornata intera, per far capire loro tutte le opportunità e le possibilità che offre il nostro territorio, per far capire loro quanto è bello vivere da noi. Partendo dalle piste ciclabili, ai parchi giochi, alle scuole, al centro, ai locali, alle associazioni, alle possibilità di fare sport, ecc. Insomma mostrerei loro quando è bella tutta la nostra Cogliate e soprattutto quanto è bella la comunità cogliatese.

5.⁠ ⁠Qual è stato il gesto più significativo di collaborazione o solidarietà che ha visto nella comunità quest’anno? E quale il momento più divertente?

La collaborazione è un pilastro dell’amministrazione, cerchiamo di collaborare con tutti e soprattutto di far collaborare tutti. Non esiste un momento particolare che ricordo, ma al contrario non ricordo un momento in cui è stata chiesta una collaborazione e si è ricevuto un no come risposta, il che significa che siamo sulla strada giusta e sono certo che sia una sensazione che a Cogliate hanno in molti.

