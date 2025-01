La comunità crypto ha soprannominato Sui il “killer di Solana,” ma è davvero così?

Punti chiave:

Il prezzo di Sui (SUI) è salito a $5,3 negli ultimi sette giorni, segnando un nuovo massimo storico (ATH). Questo token potrebbe diventare un leader nel 2025?

Sui ha iniziato il 2025 con un traguardo significativo: un nuovo ATH. Il 4 gennaio, il token ha raggiunto un picco di $5,35. Sebbene il prezzo sia leggermente diminuito da allora, al momento della scrittura si è mantenuto sopra i $5.

Il rally di Sui è iniziato a settembre 2024, quando il suo prezzo è passato da $0,70 a oltre $1 in una sola settimana. Entro il 14 ottobre, il prezzo di Sui ha raggiunto $2,34, rendendolo uno dei token Layer 1 (L1) in più rapida crescita e un protagonista del mercato crypto.

La rapida crescita di Sui ha attirato molta attenzione nella comunità crypto, con alcuni che lo considerano il “prossimo Solana,” riferendosi al successo del gigante della finanza decentralizzata (DeFi). Ma Sui può davvero soddisfare queste aspettative?

Il trader crypto Michaël van de Poppe prevede che il prossimo obiettivo di Sui sia $6, suggerendo che il token potrebbe continuare la sua traiettoria di crescita quest’anno, nonostante possibili correzioni.

Vlad Stoica ha sottolineato come Sui abbia raggiunto nuovi ATH anche prima dell’inizio della altseason, evidenziando un aumento delle metriche chiave della blockchain.

