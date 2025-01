news

La scorsa settimana, Dogecoin è tornato alla ribalta guadagnando valore e superando altre meme coin come Shiba Inu, Pepe e Bonk.

Questo rialzo è stato alimentato dall’interesse crescente delle whale, che hanno acquistato oltre 1 miliardo di DOGE per un valore di 413 milioni di dollari, portando la criptovaluta a raggiungere i $0,38.

Tuttavia, mentre le whale continuano a puntare su Dogecoin, c’è un’altra meme coin che sta rapidamente attirando la loro attenzione: Wall Street Pepe (WEPE).

Grazie a una prevendita da record che ha raccolto oltre 45 milioni di dollari, scopriamo perché le whale hanno messo nel mirino anche questo nuovo progetto.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU WALL STREET PEPE

Dogecoin continua a crescere: le whale scommettono su $1 entro il 2025

Dogecoin ha registrato una forte impennata la scorsa settimana. Il valore di DOGE ha raggiunto i $0,38, grazie all’interesse rinnovato delle whale, che il 3 gennaio hanno acquistato oltre 1,08 miliardi di DOGE per un valore di 413 milioni di dollari.

Inoltre, una transazione significativa di 399,9 milioni di DOGE è stata spostata da Binance a un wallet sconosciuto, segnalando una riduzione della pressione di vendita.

Storicamente, gennaio è il mese migliore per Dogecoin, con un ritorno medio dell’85%, come evidenziato da CryptoRank. Le previsioni per il 2025 sono ottimistiche, con l’analista Alex Thorn di Galaxy Digital che prevede il possibile raggiungimento di $1, portando la capitalizzazione di mercato di DOGE a 100 miliardi di dollari.

Un altro fattore che ha aumentato l’attenzione su Dogecoin è stata l’annuncio della creazione del Dipartimento di Efficienza Governativa (DOGE) negli Stati Uniti, con Elon Musk e Vivek Ramaswamy al comando.

Anche Spirit Blockchain Capital, una società di investimento canadese, ha mostrato interesse per DOGE, annunciando l’intenzione di utilizzare le proprie riserve per yield farming, sfruttando i protocolli di finanza decentralizzata.

Questo segna un altro passo importante nell’adozione di Dogecoin da parte di investitori istituzionali, consolidando ulteriormente la sua posizione nel mercato.

Inoltre, l’attività delle whale ha mostrato segnali di un potenziale rialzo. Secondo i dati di Santiment, ci sono stati aumenti significativi nelle transazioni di whale, con alcune di esse che hanno spostato somme ingenti in DOGE, suggerendo che questi investitori sono ottimisti sul futuro della meme coin.

L’interesse crescente, le previsioni rialziste e i recenti sviluppi suggeriscono che Dogecoin potrebbe continuare la sua corsa, con una possibile sfida al livello di resistenza a $0,41 e, successivamente, a un massimo di $0,47 nel 2024.

Sebbene il sentiment social nei confronti di DOGE sia attualmente leggermente negativo, alcuni vedono questa situazione come un’opportunità per acquistarlo a prezzo scontato.

Tuttavia, mentre Dogecoin è al centro dell’attenzione, un’altra meme coin sta attirando l’interesse delle whale: Wall Street Pepe ($WEPE). Con una prevendita da record, WEPE potrebbe diventare il prossimo grande protagonista nel mercato delle meme coin.

Che cos’è Wall Street Pepe e perché le whale puntano sul suo successo

Wall Street Pepe ($WEPE) è una meme coin che sta facendo parlare di sé nel mondo delle criptovalute raccogliendo milioni di dollari in una prevendita che non sembra rallentare, nemmeno in momenti di incertezza del mercato. Con oltre 45 milioni di dollari raccolti, questo progetto si sta distinguendo come una delle mete preferite da investitori retail e whale.

L’elemento goliardico del progetto è uno dei suoi punti di forza: Wall Street, spesso vista come un’entità distante e travolta da crisi finanziarie, viene reinterpretata in chiave ironica. Pepe the Frog, icona del meme internet, si veste da trader di alto livello, attirando l’attenzione dei giovani e degli appassionati del mondo delle criptovalute. La sua rappresentazione satirica dei “trader da stanzetta” è immediatamente riconoscibile e ha un appeal che rende il progetto virale.

Oltre a divertirsi con l’umorismo, Wall Street Pepe offre anche strumenti utili per chi vuole approfondire il trading. Gli investitori possono accedere a una chat privata dove si scambiano suggerimenti, segnali di trading e notizie esclusive, creando una community di supporto tra i membri.

Il coinvolgimento di Elon Musk potrebbe rappresentare una chiave di successo per Wall Street Pepe. Sebbene al momento non ci siano legami diretti, il fondatore di Tesla ha recentemente mostrato interesse per Pepe the Frog e le meme coin, il che potrebbe dare un’ulteriore spinta al progetto.

Grazie a una prevendita in continua crescita, l’investimento in Wall Street Pepe ($WEPE) oggi potrebbe offrire rendimenti notevoli sul lungo termine.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN $WEPE