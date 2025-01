Comasco

ROVELLO PORRO – Sono aperte le iscrizioni per l’evento “In Adolescenza: laboratori e formazione per adulti”, che si terrà mercoledì 29 gennaio, alle 20.45, alla sala consiliare del Comune di Rovello Porro, in piazza Risorgimento (foto). L’iniziativa, gratuita e con prenotazione obbligatoria, rappresenta un’opportunità unica per approfondire, riflettere e costruire insieme un percorso educativo dedicato alle tematiche dell’adolescenza.

Promosso nell’ambito del programma “Centri per la Famiglia” finanziato dalla Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria, l’evento coinvolge diverse realtà locali, tra cui Sos Villaggi dei Bambini di Saronno, Croce azzurra e la Fondazione per la famiglia Profumo di Betania onlus.

Modalità di iscrizione:

Whatsapp: 375 8286120

375 8286120 Email: [email protected]

Allo Spazio Santa Marta di Rovellasca

Un appuntamento imperdibile per genitori, educatori e chiunque desideri acquisire strumenti utili per affrontare al meglio questa fase della crescita.

