Cronaca

SARONNO – Doppio intervento delle ambulanze nel centro storico saronnee, durante il fine settimana appena trascorso. L’altra notte alle 23.55 una autolettiga della Croce azzurra di Rovellasca è dovuta accorrere in piazza De Gasperi dove era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà. E’ stato soccorso un uomo di 47 anni al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica ed è stato trasportato, in condizioni non del tutto rassicuranti ma non in pericolo di vita, all’ospedale cittadino per le cure del caso.

A Saronno all’1 una ambulanza della Croce rossa saronnese ha invece soccorso una ragazza di 25 anni che si era sentita male alla stazione ferroviaria di Satonno centro in piazza Cadorna: la giovane si è comunque presto ripresa e non è stato necessario il trasferimento al nosocomio di piazza Borella.

13012025