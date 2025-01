Città

SARONNO – Un incontro sul significato di comunità etica, con l’autore Vincenzo Linarello. Sabato 18 gennaio alle 10, all’Istituto Padre Monti di Saronno, in via Legnani, 4, si terrà un evento dal titolo “Il noi prima dell’io: non vincere ma con-vincere – vincere insieme lavorando per un obiettivo comune”.

Protagonista dell’evento sarà Vincenzo Linarello, presidente del gruppo cooperativo Goel, noto per il suo impegno nel riscatto sociale ed economico della Calabria attraverso il cambiamento etico e l’innovazione sociale. Durante l’incontro, Vincenzo Linarello esplorerà come costruire una comunità efficace, capace di superare le divisioni e promuovere il bene comune.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, si inserisce nel percorso del gruppo di lettura “Commissione Nuovi Stili di Vita” della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, in collaborazione con realtà locali come il Circolo Laudato Si’ e Terra Mater, per promuovere un dialogo su nuovi modelli di sviluppo e solidarietà.

Il fulcro della discussione sarà il libro “Manuale dell’etica efficace”, scritto da Linarello e arricchito dalle prefazioni di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. Il testo si focalizza sul senso di una comunità capace di porre in primo piano la cultura ecologica attraverso uno sguardo, un pensiero, un programma educativo ed uno stile di vita diverso da quelli attuali.

L’incontro si pone domande fondamentali per il nostro tempo: perché viviamo in una società così frammentata? Quale eredità vogliamo lasciare alle generazioni future? Questi interrogativi guideranno una riflessione collettiva sull’importanza del “noi” rispetto all'”io”.

