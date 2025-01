Città

SARONNO – L’acquedotto della Lus, storica azienda saronnese e il suo comparto a ridosso del centro storico rappresenta uno degli elementi salienti della skyline di Saronno ma anche del cuore della città. Stupisce quindi che l’avvio delle’interlocuzione per il futuro dell’area sia passato in silenzio. A dare voce alla città e a fare il punto della situazione l’ex assessore alla Rigenazione urbana Alessandro Merlotti.

Con un lungo intervento su Facebook, con alcune premesse sulle proprie scelte da assessore Merlotti fa il punto della situazione e rilancia alla città la richiesta di un commento e di un parere.

“Oggi un collega mi manda un messaggio, e mi fa presente quanto segue: torre Lus in Via Manzoni, avviato alla metà di ottobre dell’anno scorso l’iter per la verifica di assoggettabilità alla Vas (in poche parole, è iniziata ufficialmente la fase di interlocuzione, attraverso atti formali, tra proprietà e comune).

http://www.pgt.comune.saronno.va.it/…/dinamica.aspx… Qui la documentazione:al paragrafo PIANO DI RIORDINO E RIQUALIFICAZIONE LUNGO IL LURA ARU 6.

Tra i vari pareri richiesti, vi è anche quello della Soprintendenza, rilasciato lo scorso 6 dicembre: “Con riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta a questo Ufficio in data 6/11/2024, esaminata la documentazione messa a disposizione e analizzato l’ambito oggetto di piano attuativo, si rileva quanto segue.

– L’area di intervento insiste nel nucleo di antica formazione in una zona prossima a significative emergenze monumentali quali la Basilica prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, la Villa Gianetti con il relativo parco e la Villa Visconti, beni soggetti alla tutela dalla Seconda parte del D. Lgs 42/04.

– L’intervento propone la demolizione di parte del complesso industriale LUS, realizzato intorno agli anni Trenta, prevedendo il mantenimento dell’edificio prospiciente la via Manzoni. Oggetto di demolizione è anche il serbatoio idrico dell’opificio, al quale, per le interessanti caratteristiche architettoniche e per la presenza storica nel paesaggio urbano, può essere riconosciuto un valore simbolico ed identitario di landmark per l’ambito di appartenenza.

– L’edificio a torre in progetto, da realizzarsi sul medesimo sedime del serbatoio esistente, presentando una consistenza edilizia sensibilmente superiore a quella dell’immobile in demolizione ed a quella delle recenti costruzioni ubicate a margine del sito di intervento, risulterebbe notevolmente visibile dall’ambito storico e, molto verosimilmente, anche dalle citate emergenze architettoniche, venendo, così, a costituirsi un eccesso di scala nei riguardi di un contesto

urbano caratterizzato dalle presenze sopra indicate.

Tutto quanto considerato, questa Soprintendenza ritiene necessario approfondire e valutare gli impatti attesi ed esprime, pertanto, parere favorevole all’assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica del piano attuativo in oggetto. Si fa presente fin d’ora che, ai fini della risoluzione delle criticità emerse, appare opportuno rivedere la posizione dell’edificio a torre e rivalutare le volumetrie in progetto”.

Quindi, per la Soprintendenza, è necessario un approfondimento di verifica tramite la VAS, visti i rilievi avanzati sulla proposta progettuale, che prevederebbe la demolizione della torre esistente e la sua ricostruzione sullo stesso sedime ma con altre dimensioni (sensibilmente maggiorate).

In data 19 dicembre, il comune (legittimamente, va detto), “preso atto delle eccezioni sollevate nella nota della Sopritendenxa, che verranno valutate, anche alla luce delle indicazioni della Provincia di Varese, nel corso del percorso progettuale del Piano, per tutto quanto esposto decreta di non assoggettare il Piano comparto ARU 6 riordino e riqualificazione urbana lungo il Lura alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); di recepire le osservazioni ed i contributi forniti dai Soggetti competenti che dovranno essere considerate e adeguatamente approfondite nella fase esecutiva del piano di cui si tratta. di provvedere alla pubblicazione sul sito web SIVAS e sul sito web del Comune di Saronno del presente decreto”.

Chiara la valutazione di Merlotti: “Io non mi sento di aggiungere altro, tranne che, forse, non è più il caso di farsi scivolare tutto addosso”.

