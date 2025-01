Città

SARONNO – Ritardi e disagi sulle linee ferroviarie di collegamento con Saronno a causa di due guasti che stanno causando gravi difficoltà alla circolazione dei treni nella giornata di oggi, lunedì 13 gennaio.

Le linee maggiormente interessate sono quelle verso Lodi e Malpensa, dove i pendolari si trovano ad affrontare ritardi significativi, variazioni di percorso e cancellazioni. Secondo quanto riportato, i problemi sono stati originati da due guasti distinti che hanno influito sull’efficienza del servizio ferroviario.

Il primo guasto è stato registrato sulla linea elettrica nei pressi della stazione di Lodi. L’interruzione ha causato ritardi fino a 40 minuti e numerosi disagi per i viaggiatori. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la funzionalità della linea, ma al momento persistono variazioni e cancellazioni. Per i passeggeri è possibile monitorare in tempo reale l’andamento dei treni tramite l’app ufficiale o il sito nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.

Un ulteriore guasto, questa volta relativo al treno TILO 25555 (partito da Bellinzona alle 4:33 e diretto a Malpensa Aeroporto T2 alle 6:47), ha aggravato la situazione. Inoltre, problemi infrastrutturali rilevati tra Busto Arsizio e Busto Arsizio Nord stanno causando rallentamenti e ritardi fino a circa 30 minuti.

La circolazione sulla rete ferroviaria resta critica, con ripercussioni che si protraggono su entrambe le tratte. I pendolari e i viaggiatori diretti verso le due destinazioni sono invitati a verificare le informazioni aggiornate prima di mettersi in viaggio.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare i canali ufficiali di Trenord e RFI.

