SARONNO – Ad un anno dall’attivazione della nuova sede della storica farmacia comunale 1 di via Manzoni, arriva un’importante novità per Saronno Servizi Spa. E’ il deblistering, ossia i pazienti potranno avere la propria terapia farmacologica confezionata in blister personalizzati e quotidiani, un servizio realizzato per la prima volta in provincia di Varese, proprio a Saronno.

Per i pazienti cronici, la gestione delle terapie quotidiane è fondamentale per mantenere una buona qualità di vita. I blister personalizzati, che contengono le dosi giornaliere di ciascun farmaco prescritto, rappresentano un grande aiuto: semplificano la quotidianità e garantiscono la correttezza dell’assunzione. Questi blister, confezionati singolarmente, eliminano il rischio di confusione riguardo alle dosi e agli orari di assunzione. Ogni blister è chiaramente etichettato con il nome del farmaco, la quantità e il momento della giornata in cui deve essere assunto, riducendo così anche il rischio di dimenticanze accidentali.

Grazie all’investimento in un armadio robotizzato per la preparazione automatizzata delle terapie in monodose, la farmacia comunale 1 offrirà un servizio più personalizzato e sicuro, migliorando la gestione delle terapie complesse.

“Si tratta di una novità – spiega Pietro Insinnamo, presidente di Saronno Servizi Spa – che permette al nostro personale di garantire un servizio personalizzato e perfettamente sicuro ai pazienti cronici, che spesso devono gestire terapie complesse. È un ulteriore investimento per offrire un sostegno a 360 gradi alla comunità saronnese”.

Questo nuovo servizio rappresenta un passaggio importante nel processo di innovazione continua delle farmacie comunali, che Saronno Servizi porta avanti con successo. Le farmacie comunali, infatti, sono diventate un punto di riferimento ben oltre i confini cittadini. Ne è un esempio la rete “Farmacie fuori dal Comune,” che integra le farmacie comunali di Saronno, Gerenzano, Laveno Mombello e Solbiate Olona. Un modello così funzionale ed apprezzato che altre realtà hanno già chiesto di adottare, dimostrando l’efficacia di questa soluzione su misura per i cittadini.

