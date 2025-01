Cronaca

SARONNO – A Saronno ci mancava solo l’imprattatore con la vernice spray: negli ultimi giorni, anzi nelle ultime notti qualcuno si è divertito nelle vie cittadine, in zona stadio ma non soltanto ha preso di mira veicoli posteggiati a bordo strada, che sono stati imbrattati con “strisce” di vernice, sulle portiere e sulla carrozzeria in generale. Difficile stabilire quanti siano stati i mezzi presi di mira, sicuramente fra essi vi sono anche un paio di furgoni.

Il vandalo non ha risparmiato neppure muri e pareti di edifici, in diverse aree differenti della città. Nessuno lo ha visto all’opera, non sarà facile riuscire ad identificare l’autore di questi atti teppistici, ma non è escluso sia stato immortalato da qualche telecamera della videosorveglianza.

