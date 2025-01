Cronaca

LOMAZZO / SARONNO – Alle 20.30 di questa sera, lunedì, i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono intervenuti in autostrada A9 in direzione nord poco prima dell’uscita di Lomazzo per un incidente stradale tra due autovetture che ha causato l’incendio di uno dei due veicoli. Non ci sono stati feriti, ma i mezzi sono andati praticamente distrutti.

Sono ora in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale, a sua volta accorsa, per chiarire con precisione la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità di quel che è successo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: i vigili del fuoco di Saronno in azione lungo l’autostrada A9 per l’incendio seguito allo scontro fra due automobili nei pressi di Lomazzo in direzione nord)

14012025