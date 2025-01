Altre news

SARONNO – Oggi il tempo è splendido, con sole splendente per l’intera giornata e assenza di piogge. Le temperature si mantengono tra una massima di 7°C e una minima di -4°C, mentre lo zero termico si attesta a 1592 metri. I venti sono deboli, provenienti da Est-Nordest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. È stata emessa un’allerta meteo per ghiaccio, quindi si raccomanda prudenza nelle prime ore della giornata.

Un campo di alta pressione domina la regione, garantendo condizioni stabili e cieli sereni ovunque. Su tutte le zone, dalle pianure alle Alpi, la giornata sarà caratterizzata da tempo asciutto e soleggiato, con venti deboli che ruotano da nord-occidentali.

TRADATE – Oggi splende il sole per tutta la giornata, con condizioni di bel tempo e assenza di piogge nelle prossime ore. Le temperature registrano una massima di 5°C e una minima di -3°C, mentre lo zero termico è fissato a 1604 metri. I venti sono deboli, provenienti da Est al mattino e da Sudest nel pomeriggio. Attenzione al ghiaccio: è consigliata prudenza, specialmente alla guida.