Calcio

SARONNO – Dopo lo stop per il periodo natalizio, lo scorso fine settimana sono ripartiti tutti i campionati con le squadre locali.

Calcio

In Eccellenza sconfitta esterna per il Fbc Saronno a Ispra; pari per Caronnese e Ardor Lazzate. Nelle categorie inferiori spicca il netto successo dell’Universal Solaro e la vittoria del Ceriano in Promozione; in Prima categoria vincendo l’Sc United resta al comando; brodino per la Gerenzanese con un pari; in Seconda categoria vittorie per Cogliatese e Dal Pozzo. Nel derby pari fra Amor sportiva e Pro Juventute.

Volley

La Pallavolo Saronno non perde un colpo e vincendo a Novi Ligure nel fine settimana i saronnesi restano al comando della classifica del campionato di pallavolo maschile serie B.

Basket

Niente da fare per l’Az Robur Saronno impegnata al Palaborsani per il campionato di basket maschile serie B Nazionale, sabato pomeriggio contro l’abbordabile Piacenza. Ai saronnesi costano cari alcuni black out di troppo e così, seppur di un soffio, non riesce la rimonta.

(foto: l’Sc United festeggia la netta vittoria domenicale)

13012025