GERENZANO – Tra solidarietà, tradizioni e attenzione all’ambiente, il 2024 ha visto “I Colori di Gerenzano” distinguersi per un ricco programma di iniziative. Il periodo natalizio, in particolare, ha rappresentato un momento di forte coinvolgimento della comunità. I sei rioni (Funtan, Burghett, San Giacum, Giò Da Val, Madunina e Tupini) hanno animato piazza De Gasperi e il centro storico con mercatini festosi, mentre i più piccoli hanno potuto partecipare ad attività organizzate appositamente per loro.

Non sono mancati gesti di solidarietà: i rappresentanti dei rioni hanno fatto visita agli anziani della rsa “Villaggio Amico”, portando doni natalizi, auguri da parte dell’intera comunità e aneddoti sul palio. Un’iniziativa che ha voluto rafforzare il legame con una generazione che custodisce la memoria storica del paese.

Anche l’ambiente è stato al centro dell’attenzione, con una giornata speciale dedicata alla pulizia del territorio per contrastare il problema dei rifiuti abbandonati e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della raccolta differenziata.

A chiudere l’anno, un evento istituzionale: i sei rioni sono stati ricevuti in municipio dal sindaco Stefania Castagnoli e dal vicesindaco Emanuele Pini. Durante la cerimonia, svoltasi nella sala consiliare, sono stati consegnati gli stendardi delle contrade, come da tradizione. Il gesto simbolico guarda già al futuro, in particolare alla prossima edizione del palio, prevista per il 2026 dopo un anno di pausa.

