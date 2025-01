Città

SARONNO – Sabato 25 gennaio l’associazione Saronno Point Odv sarà presente in Piazza della libertà a Saronno con l’annuale appuntamento dedicato alle arance. I volontari saranno a disposizione tutto il giorno fino ad esaurimento scorte. È possibile prenotare le arance in cassetta o sciolte, per informazioni è possibile contattare il seguente numero: 338 6374481.

Il ricavato sarà destinato al sostentamento dei progetti e delle attività volte ad aiutare i malati oncologici in cura all’ospedale di Saronno Asst Valle Olona.

“Con questa iniziativa vogliamo coinvolgere tutte la comunità saronnese in un gesto semplice ma ricco di significato“, dichiara Marilena Borghetti, presidente dell’associazione. “Il ricavato della vendita delle arance ci permetterà di proseguire nelle attività di volontariato e finanziare nuovi progetti. Grazie a tutti coloro che ci aiuteranno”.

(foto d’archivio)

