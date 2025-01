Politica

MILANO – La Regione Lombardia deve intensificare gli sforzi per prevenire l’abuso di alcol. È quanto chiederà domani, in aula consiliare, il gruppo del Partito Democratico con una mozione presentata dal consigliere Samuele Astuti.

“L’abuso di alcol rappresenta un grave problema di salute pubblica e la prevenzione è senza dubbio uno strumento più efficace rispetto all’inasprimento delle pene previsto dalla riforma del Codice della Strada, che sta invece generando disorientamento tra i cittadini – dichiara Astuti -. Le recenti notizie sull’esaurimento delle scorte di kit per alcoltest e il boom di chiamate notturne ai tassisti dimostrano che il nuovo quadro normativo sta alimentando paure e incertezze, senza offrire soluzioni concrete per evitare comportamenti pericolosi”.

Astuti propone un intervento concreto e mirato. “Con la nostra mozione – spiega – chiediamo alla giunta lombarda di distribuire gratuitamente alcoltest agli esercizi commerciali autorizzati alla somministrazione di alcolici. In questo modo, i clienti avranno la possibilità di verificare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida, evitando di correre rischi per sé stessi e per gli altri”.

“La nostra proposta include inoltre altre azioni fondamentali – prosegue Astuti – come avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta a consumatori e operatori del settore evidenziando i rischi e promuovendo comportamenti responsabili e collaborare con associazioni di categoria, forze dell’ordine e istituzioni sanitarie per garantire una diffusione capillare dell’iniziativa e monitorarne l’efficacia nel tempo.

“Il nostro obiettivo è quello di puntare su prevenzione e responsabilizzazione, offrendo strumenti pratici per ridurre i rischi legati all’abuso di alcol e promuovendo una maggiore sicurezza per tutti” conclude Astuti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti