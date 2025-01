ilSaronnese

UBOLDO – “Giornata triste per la comunità uboldese per la prematura ed improvvisa scomparsa dell’amico e coordinatore della nostra Protezione Civile Piero Zucca.L’ Amministrazione comunale, il Centro-destra di Uboldo, vogliono esprimere la massima gratitudine per il bene fatto, per la passione con cui lo faceva, qualità del suo essere”.

Inizia così il messaggio di cordoglio e commiato per Piero Zucca da parte dell’Amministrazione e della coalizione che guida il paese. L’uboldese vittima di un malore una settimana fa si è spento ieri quando sono stati, come aveva scelto lui stesso, donati gli organi . “Con lui perdiamo un cittadino esemplare, generoso, da sempre impegnato nel volontariato con profondo senso civico e morale, passione e grinta erano parte di lui in ogni situazione. Piero, permettici di dire che la tua è per noi una grave perdita che lascia un vuoto incolmabile nel nostro cuore ed in tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerti. Alla moglie ed ai figli giungano le nostre più sentite condoglianze.

Un abbraccio Piero, non smetteremo mai di ringraziarti.

—