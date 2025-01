Altre news

SARONNO – Oggi il tempo è caratterizzato da sole splendente per tutta la giornata, senza rischio di piogge. Le temperature registrano una massima di 6°C e una minima di -2°C, con lo zero termico che si attesta a 2039 metri. I venti soffiano deboli, provenendo da Nord-Nordest al mattino e da Ovest-Nordovest nel pomeriggio. È stata emessa un’allerta meteo per ghiaccio, per cui si raccomanda prudenza nelle ore più fredde.

Un robusto campo di alta pressione domina la regione, garantendo condizioni stabili e cieli sereni ovunque, dalle pianure alle Alpi. I venti, deboli, ruotano progressivamente dai quadranti nord-occidentali verso quelli occidentali nel corso della giornata.

TRADATE – Oggi il tempo è stabile e soleggiato per l’intera giornata, senza rischio di piogge. Le temperature si mantengono rigide, con una massima di 5°C e una minima di -5°C, mentre lo zero termico si attesta intorno ai 2199 metri. I venti soffiano debolmente da Nord al mattino e da Ovest-Nordovest nel pomeriggio. Attenzione alle condizioni stradali: è previsto ghiaccio.